Verenigingen slaan handen in elkaar voor Halloweentocht Nele Dooms

29 oktober 2019

15u39 4 Dendermonde Drie Grembergse verenigingen slaan de handen in elkaar voor een Halloweentocht. Dat gebeurt voor het tweede jaar op rij. Deelnemers mogen zich aan een griezelig spektakel verwachten.

Chiro Sagevo, Chiro Don Bosco en voetbalclub SK Grembergen zijn de stuwende krachten achter de Halloweentocht. “Een jaar geleden was het onze vuurdoop”, zegt Kevin Buydts van SK Grembergen. “We mikten toen op een paar honderd mensen en tot onze grote verbazing tikten we af op liefst 823 deelnemers. We voelden toen al aan hoeveel potentieel er in dit evenement zit. En dus gaan we voor een volgende editie.”

De organisatoren gaan zelfs nog een stapje verder. Met zeventig vrijwilligers, twee buitenbars, een foodtruck en grote griezeltent zijn ze klaar om meer dan duizend deelnemers te verwelkomen. “Het moet een topavond worden met griezelplezier als rode draad”, zegt Luna Waegeman van Chiro Sagevo.

De Halloweentocht van Grembergen vindt plaats op donderdag 31 oktober. Deelnemers kunnen kiezen uit twee routes. Een tocht van 2,4 kilometer is geschikt voor kinderen en een andere tocht van 4,5 kilometer voor volwassenen. Ticket kosten 5 euro in voorverkoop, 7 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan 5 jaar mogen gratis deelnemen. Info: www.feestcomiteeskagee.be.