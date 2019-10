Verenigingen kloppen parcoursvoorstel Rosse Buurten-stoet af: “over de Grote Markt en ontbinden in Kerkstraat” Nele Dooms

18 oktober 2019

14u46 3 Dendermonde De verenigingen uit de verschillende deelgemeenten en wijken van Dendermonde betrokken bij het project Rosse Buurten hebben een parcoursvoorstel voor hun stoet afgeklopt. Die zou moeten eindigen met een oversteek over de Grote Markt en ontbinding in de Kerkstraat. De discussie tijdens een overlegvergadering was bij wijlen pittig. Maar één ding is duidelijk: het enthousiasme bij de deelnemers en de wil om van een ode aan het Ros Beiaard één groot feest, ook op de Grote Markt, te maken is alvast niet te temperen.

‘Rosse Buurten’ moet eind april 2020, een maand voor de Ros Beiaardommegang, een kleurrijke, creatieve stoet worden. Verenigingen uit de diverse deelgemeenten en wijken, zetten hun schouders onder het initiatief, met hun eigen paarden, steltlopers, reuzen, muziek, dansers, zotte figuren, folklore en eigen creaties. Van bij de opstart van het project maanden geleden werd duidelijk gemaakt dat de stoet één grote ode aan het Ros Beiaard moest worden.

Maar ondanks alle enthousiasme bij de deelnemers, bleek er plots een kink in de kabel. Hoewel alle betrokkenen ervan uit waren gegaan dat een apotheose van deze stoet op de Grote Markt zou plaatsvinden, bleek dat plots niet zo evident wegens een “njet” van het Ros Beiaardcomité. “De Grote Markt is exclusief voorbehouden voor het Ros Beiaard alleen”, klonk het daar. Het zorgde voor flink wat wrevel bij de deelnemende verenigingen, die lieten verstaan niet meer te zullen meedoen zonder Grote Markt.

Parcoursvoorstel af

Burgemeester Piet Buyse, ook voorzitter van het Ros Beiaardcomité, vroeg daarop om een concreet parcoursvoorstel om te bekijken met het comité. Na een bij wijlen tumultueuze vergadering donderdagavond in De Ommeganck, klopten de deelnemende verenigingen samen met de diensten die het project coördineren, een parcoursvoorstel af. Aanvankelijk was nog een poging gedaan om de verenigingen te overtuigen om voor een parcours te kiezen met diverse lussen door het stadscentrum en apotheose op de parking Groene Dender, maar zonder Grote Markt. Maar dat viel niet in goede aarde. Een ander voorstel vanuit de verenigingen zelf uit, kreeg wel bijval van de vele deelnemers. “Bedoeling is de stoet te laten starten op de Zuidlaan met een parcours van zo’n 3,5 kilometer en die op het einde over de Grote Markt te laten gaan tot in de Kerkstraat, waar alle folkloristische elementen uitgestald zullen worden”, beamen bronnen uit de vergadering. “Dit voorstel gaat nu naar het Ros Beiaardcomité en schepencollege.”

Enthousiasme is groot

Ondertussen is wel duidelijk dat het enthousiasme voor Rosse Buurten ongelooflijk groot is. Uit cijfertjes die deelnemers uit de diverse deelgemeenten oplijsten, blijkt nu al dat de stoet makkelijk duizenden figuranten haalt. “Iedereen wil er echt voluit voor gaan om hier een reusachtig feest van te maken en het Ros Beiaard te vieren en te eren”, klinkt het bij deelnemers. “Laat ons hopen dat mogelijke verdere discussies over het parcours dit enthousiasme niet fnuiken.”

De Rosse Buurten-stoet vindt plaats op zondag 26 april 2020 en moet heel Dendermonde al extra in feeststemming brengen. “Rosse Buurten is bedoeld om de mensen van de wijken, deelgemeenten en het centrum dichter bij elkaar brengen. De eigenheid en het erfgoed uit de deelgemeenten vermengen we met de traditie van het Ros Beiaard op een respectvolle en vernieuwende manier”, zeiden Dominique Van Malder, Dendermonds acteur die als regisseur van de stoet werd aangetrokken door Cultuurloket Dendermonde, en Xavier Cloet van CirQ vzw, de organisatie die het project mee begeleidt, daar eerder al over.