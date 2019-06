Vereniging Familiekunde zet heropbouw stad na oorlog in de kijker Nele Dooms

12 juni 2019

14u20 3

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde stelt op vrijdag 14 juni haar nieuwe publicatie voor. Dat is een jubileumuitgave, wegens exact de 75ste publicatie. De vereniging, een gevestigde waarde voor iedereen in en rond Dendermonde die met opzoeken van stambomen bezig is, belicht het “Genealogisch repertorium van de Burgerlijke Stand van Dendermonde 1796-1920.” Het is een belangrijk naslagwerk voor iedereen die met opzoekingen bezig is. De voorstelling van de publicatie gaat samen met een voordracht door burgemeester Piet Buyse, zelf historicus. Hij heeft het over “De verwoesting van Dendermonde in WOI en de heropbouw”. De stad werd bij de Duitse inval op 4 september 1914 platgebrand en geplunderd. Na de oorlog begon langzaam de wederopbouw, ook al bleef het trauma nog lang nazinderen bij de Dendermondse bevolking. De voorstelling begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Genealogisch documentatiecentrum Sint-Vincentius, aan de Kerkstraat 97 in Dendermonde. De toegang is gratis.