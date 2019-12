Verenigde Koren luisteren Kerstconcert op Nele Dooms

20 december 2019

14u43 3

Het Feestkomitee Mespelare organiseert op zondag 22 december een Kerstconcert. Dat is jaarlijkse traditie. Deze keer zijn De Verenigde Koren uit Dilbeek, Merelbeke en Zomergem uitgenodigd. De zangers staan onder leiding van dirigent Léon-Bernare Giot. Voor de begeleiding op klavier zorgt Francis Latin. Uitzonderlijk zal het Kerstconcert niet plaatsvinden in de Sint-Aldegondiskerk, omdat daar restauratiewerken plaatsvinden. Liefhebbers kunnen wel terecht in ontmoetingszaal De Mespel, aan de Mespelarestraat in Mespelare. Het concert begint om 15 uur. Na het concert zijn er zelfgebakken pannenkoeken met koffie, glühwein en streekbieren voor de aanwezigen.