Verdwenen struikelstenen zijn terecht... en ze liggen ergens in Brussel Nele Dooms

10 oktober 2019

10u18 2 Dendermonde De struikelstenen voor Dendermonde, als eerbetoon aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, die woensdag normaal plechtig onthuld moesten worden maar compleet verdwenen bleken, zijn terecht. Ze liggen ergens in Brussel. Nadat ze terug naar de afzender verzonden werden, omdat ze tevergeefs aangeboden werden in Dendermonde.

Zo’n honderd aanwezigen waren er verzameld aan de Sint-Pieters- en Paulusabdij in Dendermonde woensdagnamiddag voor de onthulling van de struikelstenen. Dat zijn kasseivormige gedenksteentjes met koperen naamplaatje, die in het voetpad gemetst worden ter hoogte van de vroegere woonst van slachtoffers van WO II. Zo worden personen die tijdens de nazi-bezetting uit ons land gedeporteerd werden, vermoord werden of stierven, herdacht. In Dendermonde gaat het om slachtoffers die politieke gevangenen waren en behoorden tot diverse weerstandsgroeperingen.

Woensdag was het de bedoeling om zo negen struikelstenen, van de hand van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, te plaatsen. Alleen bleek vlak voor de herdenking dat dit niet mogelijk was, bij gebrek aan struikelstenen. Die waren verdwenen. Er werd heel wat over en weer gebeld, maar de stenen waren spoorloos. De plechtigheid startte met een halfuur vertraging en de kunstenaar metste dan maar een gewone klinker in de stoep ter hoogte van de Sint-Pieters- en Paulusabdij aan de Vlasmarkt.

Duidelijk was dat de Duitse kunstenaar zijn struikelsstenen wel degelijk vanuit Duitsland had verzonden richting Dendermonde, via UPS. Ze moesten aan de bibliotheek afgeleverd worden. Die was echter gesloten sinds 30 september voor een update van de digitale dienstverlening en bijhorende opleiding van het personeel. Blijkt nu dat de struikelstenen er tot twee keer toe werden aangeboden, maar omdat niemand er thuis gaf, werd het pakket, zoals gebruikelijk in zo’n verzendprocedures, terug naar afzender gestuurd. Daardoor liggen ze ondertussen in Brussel. Bedoeling is nu om de struikelstenen toch zo snel mogelijk weer naar Dendermonde te krijgen, om ze vervolgens te plaatsen op de negen locaties.