Verdwenen struikelstenen krijgen eindelijk hun plaats in voetpaden op negen locaties in stadscentrum Nele Dooms

15 oktober 2019

15u32 0 Dendermonde De struikelstenen die vorige week verdwenen bleken bij de officiële inhuldiging ervan, zijn gevonden en naar Dendermonde gebracht. Dinsdag werden ze door personeel van de technische dienst op negen locaties in het stadscentrum ingemetst in het voetpad. Later volgt nog een kleine plechtigheid met nabestaanden.

Een kleine week na de voorziene datum zijn de struikelstenen in Dendermonde nu toch een feit. Het zijn kasseivormige gedenksteentjes met koperen naamplaatje, die in het voetpad gemetst worden ter hoogte van de vroegere woonst van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zo worden personen die tijdens de nazi-bezetting uit ons land gedeporteerd werden, vermoord werden of stierven, herdacht. In Dendermonde gaat het om slachtoffers die politieke gevangenen waren en behoorden tot diverse weerstandsgroeperingen.

Midden vorige week was het de bedoeling om negen struikelstenen, van de hand van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, te plaatsen. Daarvoor waren zo’n honderd aanwezigen verzameld, nabestaanden van oorlogsslachtoffers, leden van de Werkgroep Cultureel Patrimonium en van oudstrijdersverenigingen, afgevaardigden van scholen en stad en inwoners. Alleen bleek vlak voor de herdenking dat de stenen er niet waren. Ze bleken spoorloos. De kunstenaar metste dan maar een gewone klinker in de stoep ter hoogte van de Sint-Pieters- en Paulusabdij aan de Vlasmarkt.

Uiteindelijk bleek dat de kunstenaar zijn struikelsstenen vanuit Duitsland had verzonden naar de bibliotheek van Dendermonde. Daar werden ze verschillende keren aangeboden, maar niet in ontvangst genomen omdat de bib gesloten was. Daarop werden de stenen weer naar afzender gestuurd. Het kostte ettelijke telefoontjes om het pakket te achterhalen en opnieuw naar Dendermonde te krijgen. Dat was tegen maandag gelukt, zodat de technische dienst nu de struikelstenen eindelijk in de voetpaden kon plaatsen. Dat gebeurde in de loop van dinsdag.

Daarmee zijn de struikelstenen in Dendermonde nu effectief een feit. Ze zijn te vinden aan de abdij aan de Vlasmarkt, de Brusselsestraat, de Franz Courtensstraat, Dijkstraat, Statieplein, Donkstraat 11 en Noordlaan-Bouquetstraat. Later zal nog een kleine ceremonie plaatsvinden om de Struikelstenen alsnog officieel in te huldigen.