Verbranding van afval in tuin loopt mis, eigenaar niet aanwezig Koen Baten

28 oktober 2019

19u36 0 Dendermonde In de Buisstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is in de vooravond verbranding van afval misgelopen. De bewoner had in zijn tuin karton in brand gestoken en was dan vertrokken. Het gras en de omgeving in de tuin vatte echter ook vuur waardoor de brand begon uit te breiden.

Het waren buurtbewoners die de brand hadden opgemerkt en naar de brandweer belden. Daar bleken enkele vierkante meters van de tuin in brand te staan. De brand zelf was snel onder controle. De bewoner was op het moment niet thuis en kwam even later thuis. Hij was bijzonder opgefokt door de aanwezigheid van de politie en de brandweer. Hij zou zelf even meegenomen zijn naar het politiebureau om te kalmeren.

Bij de brand zelf raakte niemand gewond en bleef de schade beperkt tot de tuin.