Verbouwingswerken Bastion Vijf op kruissnelheid: City Sounds blij met al 5.000 euro aan giften Nele Dooms

17 september 2020

11u53 0 Dendermonde De verbouwingswerken aan Bastion Vijf in Dendermonde, om er een culturele site van te maken, zitten op kruissnelheid. Een oproep naar extra fondsen draait uit op een succes: in amper twee maanden tijd werd al 5.000 euro ingezameld. “En onverwachte steun van architectenbureau Reid-Senepart om mee het interieur uit te tekenen, zal zeker een meerwaarde opleveren”, klinkt het enthousiast.

Vzw City Sounds gaf in juli het startschot voor de renovatie en verbouwing van Bastion Vijf, aan de Leopoldlaan waar in dezelfde omgeving ook de Honky Tonk Jazzclub, het Jazzcentrum Vlaanderen en fuifzaal Zeb hun thuis hebben. Het complex stond al jaren te vervallen. De vzw City Sounds wil de vroegere oorlogsbunker een nieuw leven geven als plaats voor concerten en andere culturele activiteiten. “Door het een nieuwe invulling te geven, behoeden we het van verder verval”, zeggen de stuwende krachten achter City Sounds, die voor het project ook subsidie van de stad krijgt.

Ondertussen is de nieuwe kelderverdieping zo goed als klaar. Tegen begin oktober moeten ook de nieuwe vloeren afgewerkt zijn. “We nemen twee zalen in dit historische pand onder handen”, zegt Tim De Vogel van City Sounds, bekend van onder andere het foodtruckfestival Boef en Zomerbar. “We mikken op een leuke ontmoetingsruimte, met aandacht voor de bijzondere erfgoedwaarde van dit gebouw. In de ene tube van Bastion Vijf komen een bar en een ontmoetingsruimte. De andere wordt een concertzaal.”

Het project van City Sounds wordt duidelijk goed ontvangen in Dendermonde. Vanuit diverse hoeken komt er steun. Zo heeft architectenbureau Reid-Senepart aangeboden om mee het interieur uit te tekenen. Daar zijn ze enthousiast. “Over de jaren heen heeft City Sounds al zo veel gedaan in Dendermonde dat nu wij op onze beurt een steentje willen bijdragen aan hun project”, zegt architect Cliff Reid. Ook andere handelaars springen bij. De firma Luc De Lentdecker zorgt voor gereedschappen en Madam Jeanne uit Lebbeke heeft aangeboden om mee de catering bij de opening te verzorgen. “Die opening verwachten we begin volgend jaar”, zegt De Vogel.

Ook de actie om via aftrekbare giften geld in te zamelen is een succes. “Inwoners van Dendermonde bezorgden ons in amper twee maanden tijd al meer dan 5.000 euro”, stelt Diederik Vermeir van de vzw vast. “Dat is ongeveer wat we gehoopt hadden en daar zijn we dus heel tevreden mee.”