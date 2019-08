Vemmekensspoeling klaar voor 43e editie Koen Baten

13 augustus 2019

15u27 1 Dendermonde Aan de terreinen van Jeugd zonder Dak bereiden de organisatoren van de Vemmekensspoeling alles voor om er opnieuw een schitterende editie van te maken. Op 15, 17 en 18 augustus zijn er weer tal van activiteiten te beleven. Alles staat in het teken van vroegere tradities, met een demonstratie vlegeldorsen en oude ambachten.

Traditiegetrouw begint het oogstfeest op donderdag met een openluchtmis. Aansluitend is er een breughelbuffet en om 14 uur de oldtimertractortocht. Op het terrein in de Torrestraat is er ook heel wat randanimatie aanwezig met workshops en goochelaars. De avond wordt afgesloten met een optreden van Drumband Kreaboem en The Antonio’s.

Zaterdag kan je op het terrein je circustechnieken oefenen met circus Sarakasi en zorgt de fanfare voor een gezellige sfeer. Bij goed weer zullen er zaterdag warme luchtballonnen worden opgelaten om een gezellige sfeer te creëren.

Op zondag begint de dag met de traditionele rommelmarkt om 10 uur. In de namiddag wordt er vooraan een Oude Ambachtenmarkt opgesteld met een barbecue. Tussendoor zijn er ook verschillende acts en ontspanning met het Klein Muziekske.

Traditioneel wordt de Vemmekensspoeling afgesloten met een zangfestijn onder leiding van ‘De Helaasheid der Zingen.’ De toegang tot de Vemmekenesspoeling is gratis en zowel groot en klein kunnen er terecht. De opbrengst op het terrein gaat naar het vernieuwen van de gebouwen van Chrio Kreale en KSA Sint Arnout.