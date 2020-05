Veertigtal sportclubs kunnen weer aan de slag na goedgekeurd “plan van aanpak” Nele Dooms

20 mei 2020

17u09 0 Dendermonde Sportclubs in Dendermonde staan te popelen om hun trainingen weer te kunnen opstarten. Dat blijkt uit het grote aantal “plannen van aanpak” die ze indienden voor de Veiligheidscel van de stad. Een veertigtal clubs heeft een fiat gekregen voor een heropstart.

Van de Nationale Veiligheidsraad mogen sportclubs opnieuw trainingen en lessen in openlucht organiseren, onder voorwaarden. Zo zijn maximum twintig personen toegelaten, waaronder één coach, en mag er geen fysiek contact zijn. Ook de nodige afstand moet gerespecteerd worden. Om in Dendermonde te kunnen opstarten, moesten geïnteresseerde clubs een “plan van aanpak” opmaken en voorleggen aan de Veiligheidscel.

“Het is duidelijk dat heel veel clubs erg enthousiast zijn om weer te beginnen met trainingen”, stelt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V) vast. “Velen gingen gezwind aan de slag om een degelijk plan te maken. Resultaat is dat een veertigtal clubs weer kan beginnen. De kernboodschap blijft dat dit allemaal in veilige omstandigheden gebeurt.”