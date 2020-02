Veertigste verjaardag zorgt voor Special Stars Party met extraatje en kindernamiddag met clown Nele Dooms

06 februari 2020

17u39 0 Dendermonde De veertigste verjaardag van de KGV Grembergen zorgt voor een bijzonder weekend. Niet alleen staat zaterdag 8 februari de vijfde editie van de Special Stars Party op de agenda, er wordt ook een kindernamiddag met clown gepland.

KVG Grembergen zet zich al vier decennia in voor kinderen, jongeren en volwassen met een beperking. Naar aanleiding van die verjaardag krijgen ze dit jaar ondersteuning van serviceclub Rotary Dendermonde. Daardoor zullen de organisatoren van de Special Stars Party de bezoekers allemaal lekkere frietjes kunnen aanbieden. Bovendien zal er tijdens deze fuif een Photobooth opgesteld staan, zodat iedereen op de foto kan als herinnering aan een leuke avond.

De Special Stars Party is altijd al een succes geweest. Jongeren met een beperking komen dan massaal naar Grembergen afgezakt om er te dansen en te fuiven. “Mensen met een beperking fuiven heel graag, maar vaak zijn de fuiven niet aangepast aan hun noden”, zegt Solange Peirsegaele. “We zorgen voor een rolstoeltoegankelijke fuifzaal, met een verlaagde toog en pictogrammen op de dranklijst voor de mensen met een verstandelijke beperking die niet kunnen lezen. We hebben ook vervoer van en naar de fuif voor mensen die er anders niet geraken.”

De feestdag start echter eerst met een kindernamiddag. Die begint om 14.30 uur en de clowns Pipo en Pipette komen langs. Een kinderfuif volgt aansluitend en duurt tot 18 uur. Om 20 uur begint dan de Special Stars Party, met een inleidende dans van de Special Dancers van ShaMoDo It. Er is ook een optreden van De Kreuners Tribute Band, Prozak. DJ Frans zorgt verder voor de ambiance in de late uurtjes. Iedereen is welkom in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg 2 in Grembergen. Info: solange.peirsegaele@skynet.be.