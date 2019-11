Veerle Malschaert gaat eenzaamheid te lijf in CC Belgica Nele Dooms

19 november 2019

Stand-upcomedian Veerle Malschaert is op vrijdag 22 november te gast in haar geboortestad Dendermonde. In Cultuurcentrum Belgica gaat ze de eenzaamheid te lijf. Ze brengt er haar nieuwe onewomanshow, een tragikomische voorstelling. Daarin heeft ze het over sociale netwerken, eenzaamheid en verdriet, doorbreken van vervreemding en afstandelijkheid. Malschaert doet dat met de nodige humor. De voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat 24 in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: www.ccbelgica.be of 052/20.26.26.