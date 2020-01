Veel belangstelling voor etsen, boeken, vlaggen, affiches, glasramen: Dendermondse veiling draait uit op succes Nele Dooms

26 januari 2020

14u39 0 Dendermonde De “Dendermondse Veiling” van de Postzegelkring van Dendermonde, zondagochtend in café ‘t Peirt in hartje stad, is een succes geworden. Heel veel belangstellenden en verzamelaars daagden op om te bieden op waardevolle en typische Dendermondse items. Onder andere etsen, boeken, vlaggen, affiches, glasramen van Ros Beiaard, reuzen en andere plaatselijke onderwerpen waren snel verkocht.

Het Ros Beiaardjaar is volop bezig en daar speelt ook de Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde op in, met een uitzonderlijke verkoop. Regelmatig vinden veilingen voor de leden plaats, maar deze keer werd die opengetrokken naar een veel ruimte publiek. Met alleen maar typisch typische Dendermondse items werd het gebeuren een “Dendermondse veiling”. Liefst 165 loten werden te koop aangeboden, allemaal verzamelstukken die de postzegelkring op de kop kon tikken. En dat lokte veel meer volk dan anders naar het bovenzaaltje van café ‘t Peirt.

Voorzitter Jef Van den Eynde was meer dan tevreden met de opkomst. “We merken dat voor deze veiling bezoekers speciaal hiervoor afgekomen zijn”, zegt hij. “Het zijn gezichten die we op andere veilingen of clubactiviteiten niet zien. De Dendermondse veiling is dan ook erg interessant voor verzamelaars van allerlei slag. En als een Dendermondenaar iets rond het Ros Beiaard op de kop kan tikken, is hij er natuurlijk ook graag als de kippen bij.”

Onder de veilinghamer gingen onder andere bijzondere etsen rond typisch Dendermondse thema’s. Onder andere de Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath zijn er op vereeuwigd. Er waren ook verschillende affiches van diverse Ros Beiaardommegangen en Katuit en tinnen schalen van het Ros Beiaard en de reuzen. Van Dendermonde, Grembergen, Baasrode en Vlassenbroek waren mooie, historische stafkaarten beschikbaar. Bovendien werden ook glasramen, vlaggen en heel wat boeken over de Dendermondse geschiedenis, de sage van het Ros Beiaard en uitgebreide lectuur van Dendermondse deelgemeenten aangeboden.

Jean-Pierre Buggenhout slaagde erin om een foto van de drie reuzen Marc, Indiaan en Goliath op de kop te tikken. Het kostte hem 20 euro. “Die dateert uit de jaren dertig”, weet hij. “Ik ben blij met dit pronkstukje voor mijn archief. Dat bouw ik al 46 jaar op, zolang als ik reuzendrager ben in Dendermonde. Goliath is mijn favoriete reis en ondertussen ben ik deken van de reuzendragers. Een foto als deze kon ik me niet laten ontschieten.”

Wim Van Damme kocht voor 25 euro vijf boeken, met als meest gegeerde item het werk van Georges Dierickx “In t Gloëzen Euske”. “Dat is een boek met allemaal anekdotes en zotternijen uit vervlogen jaren in Dendermonde”, weet Van Damme. “Dierickx, die indertijd ook een humoristische column verzorgde in De Voorpost, schreef het allemaal bij elkaar. Hij is ook de man achter de gekende revue “Ons Peird mag gien Ajuinen” van 1958. Tijdens een Dendermondse Avond van de KWB hadden we het nog over hem en zijn dochter overleed deze maand. Ik ben dan ook heel content dat ik dit werk op de kop kon tikken.”

Marleen De Ridder en echtgenoot Johan Laureys konden hun geluk niet op om het schilderij op hout dat ze voortaan in hun bezit hebben. Een vroegere pijnder maakte het werk van het Ros Beiaard met Heemskinderen op de rug. “Geboren en getogen in Dendermonde willen we onze verzameling in dit Ros Beiaardjaar maar wat graag uitbreiden”, zegt Marleen. “Ik kan er ondertussen al een ganse zaal mee vullen, maar er kan altijd nog wel iets bij. Het Ros Beiaardcomité roept trouwens op om de huizen te versieren en zo de liefde voor het Ros Beiaard te uiten. Dit schilderij kan daarvoor perfect dienen om voor het raam te zetten. We waren eigenlijk naar de veiling gekomen voor publicaties van de Oudheidkundige Kring, die we ook gekocht hebben. Maar we lieten ons ook verleiden door dit schilderij.”

Ook café ‘t Peirt houdt iets over aan de Dendermondse veiling. Cafébazin Inge De Cock kocht voor 27 euro een authentieke affiche van de Ros Beiaardommegang van 1990. “Het is een mooie aanvulling op de collectie die al te zien is in de café”, zegt ze. “En ik vind dit gewoon echt een prachtige affiche. Ze doet nostalgisch aan.”

De Postzegelkring plant op zondag 29 maart nog eens een Dendermondse Veiling, met nog tal van andere typische spullen. Ook die zal plaatsvinden om 10 uur in café ‘t Peirt.