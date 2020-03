Vastgoedkantoor Tijl Jansegers zegt dankjewel aan de zorg door chocolaatjes te schenken aan alle woonzorgcentra en ziekenhuis Nele Dooms

15u34 0 Dendermonde De medewerkers van Vastgoedkantoor Tijl Jansegers van Dendermonde zeggen op hun eigen manier dankjewel aan alle zorgmedewerkers die zich momenteel uit de naad werken in het kader van de coronacrisis. Liefst honderd dozen chocolaatjes worden verdeeld aan alle woonzorgcentra en het ziekenhuis Sint-Blasius.

“Tijdens deze coronacrisis is er bij de publieke opinie terecht veel sympathie voor de mensen die elke dag in de vuurlijn staan: de zorgmedewerkers in onze woonzorgcentra, maar uiteraard ook het medisch personeel in de ziekenhuizen en de thuisverplegers”, zegt Tom Van Den Troost van Vastgoedkantoor Tijl Jansegers. “Ook wij willen die waardering duidelijk maken en daarom zorgen we voor een verrassing.”

Chocoladedozen van het merk “Merci” worden daarom deze week overhandigd aan alle woonzorgcentra in Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke en Hamme. “Uiteraard worden de gebouwen niet betreden en worden de geldende veiligheidsvoorschriften strikt gerespecteerd”, benadrukt Van Den Troost. “Alle chocoladozen krijgen een klever met de boodschap ‘Hartelijk bedankt! Uw dagdagelijkse logistieke en emotionele inspanningen maken een wereld van verschil. Merci voor alles’. Het is natuurlijk een klein gebaar van ons dat niet in verhouding staat met de gigantische inspanning die zorgmedewerkers nu leveren. Maar een dikke merci is toch altijd op zijn plaats.”