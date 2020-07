Vastgoedkantoor Tijl Jansegers laat zich niet temmen door corona: nieuwe website en groter kantoor Nele Dooms

09 juli 2020

17u02 3 Dendermonde Ondanks de coronacrisis maakt Vastgoedkantoor Tijl Jansegers uit Dendermonde de beslissing om toch fors te investeren. Het lanceert een nieuwe website en gaat voor een uitbreiding van de kantoorruimte.

Het mag dan al moeilijk werken geweest zijn tijdens de lockdown in de coronacrisis, negatieve effecten op de woningmarkt ondervinden de immomakelaars niet. Dat ondervinden ze ook bij vastgoedkantoor Tijl Jansegers. “Er is geen dip in de verkoop van vastgoed. Het gaat zelfs ongelooflijk hard”, zegt Tom Van Den Troost, één van de zaakvoerders bij Tijl Jansegers. “Van prijsdalingen is geen sprake, en de vraag naar vastgoed in onze regio valt amper bij te houden.”

De vastgoedgroep heeft beslist om fors te investeren in verdere uitbreiding en ontwikkeling. Vier nieuwe medewerkers maken hun opwachting. Recent kocht de Dendermondse vestiging van ImmoTijl bovendien een groter deel van het pand waarin het huidige kantoor is gevestigd. “Daardoor vergroot onze capaciteit aan de Mechelsesteenweg van 100 naar zo’n 250 vierkante meter werkruimte”, zegt Van Den Troost. “Die organisatorische uitbreiding was broodnodig gezien de groei die onze onderneming de voorbije jaren in Dendermonde, Buggenhout en zeker ook Lebbeke realiseerde. We willen die groei de komende jaren ook graag voortzetten.”

Er is ook hard gewerkt aan een gloednieuwe website. “Naast het gebruikelijke overzicht van panden te koop en te huur, zijn er ook nieuwigheden”, klinkt het. “De website biedt virtuele rondleidingen en dronefotografie, en voor het eerst is er ook de mogelijkheid om online een bod te doen. Daarnaast zijn er ook een digitale afsprakenkalender en info over de styling- en adviesdiensten voorzien. Zo willen we inspelen op de trend naar meer digitalisering, die ook in de vastgoedsector volop aan de gang is.”