Gesponsorde inhoud Vastgoedgroep Huyzen opent vijfde vestiging: “Veel zin om ons verhaal in Dendermonde uit te bouwen” Aangeboden door Huyzen Van de commerciële redactie

28 mei 2020

09u41 0 Dendermonde Maandag 11 mei was het zo ver. Op die dag heeft Vastgoedgroep Huyzen haar vijfde vestiging geopend op de hoek van de Sint-Gillislaan en Frans Van Schoorstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. “We hebben een vliegende start gemaakt”, zeggen zaakvoerders Tanja Vanhauwe en Michel Maes.

Het begon allemaal een dikke vier jaar geleden. In april 2016 besloten enkele ervaren vastgoedmakelaars met een uitgesproken passie voor hun vak en een heldere toekomstvisie Huyzen op te richten. En dat sloeg duidelijk aan. In sneltempo groeiden ze uit tot een sterke speler op de vastgoedmarkt. Momenteel tellen ze zo’n vijf vestigingen verspreid over heel Vlaanderen: in Antwerpen, Gent, Lokeren, Beveren en Dendermonde hebben ze een kantoor.

Erkende vastgoedmakelaars

“Onze sleutel tot succes is een correcte dienstverlening gekoppeld aan een marketing gedreven aanpak. We brengen koper en verkoper samen en onderhandelen tot iedereen tevreden is met de transactie”, aldus Tanja Vanhauwe. Naast een sterke marketingstrategie zet Vastgoedgroep Huyzen ook fors in op data-analyse. Door de analyse van objectieve data, zoals referentiepunten, zijn de dossierbeheerders in staat om een onderbouwd advies te geven aan verkopers en verhuurders.

Verder staat bij Immo Huyzen ethisch ondernemen centraal. “Alles begint met een correcte waardering van het pand dat ons wordt toevertrouwd. We adviseren onze klanten om het pand van bij het begin aan een correcte prijs te koop te zetten. Wij willen het risico niet nemen dat een pand onverkoopbaar wordt door te starten aan een te hoge vraagprijs. Een pand moet meteen aan een marktconforme prijs in de markt gezet worden”, voegt Tanja Vanhauwe er nog aan toe.

Onze sleutel tot succes is een correcte dienstverlening gekoppeld aan een marketing gedreven aanpak. We brengen koper en verkoper samen en onderhandelen tot iedereen tevreden is met de transactie Tanja Vanhauwe, zaakvoerder Huyzen

“Om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden, werken we uitsluitend met erkende vastgoedmakelaars”, vult Michel Maes aan. Het beroep is de voorbije jaren steeds complexer geworden. Een verkoop is een commercieel gegeven, maar heeft daarnaast ook een bouwtechnisch aspect en een juridische kant. Het vak is een stevige uitdaging geworden door de steeds wijzigende wetgeving. Daarom werken ze alleen met medewerkers die over kennis van zaken beschikken. Om die kennis op peil te houden, organiseren ze regelmatig groepsopleidingen en hebben alle medewerkers een online opleidingsplatform ter beschikking. Momenteel zijn ze nog op zoek naar extra vastgoedmakelaars om de groei van de vastgoedgroep verder te ondersteunen.

Nieuwbouwprojecten

Door de combinatie van marketing, kennis van zaken en correcte dienstverlening doet Vastgoed Huyzen het opmerkelijk goed. Maar liefst 96% van het vastgoed in hun portefeuille wordt met succes verkocht. “En ook in Dendermonde hebben we alvast een vliegende start gemaakt”, zeggen de zaakvoerders. “We hebben dan ook enorm veel zin om ons verhaal hier verder uit te bouwen.”

Huyzen Dendermonde gaat trouwens niet met een lege etalage van start. Op dit moment lopen er al zes nieuwbouwprojecten: 21 energiezuinige appartement van residentie ‘Ascot’ in de Merelstraat, 11 betaalbare appartementen van residentie ‘Wimbledon’ in de Otterstraat, een kleinschalig gebouw ‘Gilles’ met 9 appartementen in de Sint-Gillislaan, woonproject ‘De Vink’ met 11 Bijna Energie Neutrale (BEN) woningen in de Processiestraat, het welbekende appartementencomplex ‘Mechelsepoort’ op de Oude Vest en ‘Kapelleken’ in Grembergen met 2 appartementen 5 nieuwbouwwoningen (BEN). Voorts staan er nog enkele nieuwbouwprojecten in de stijger, waarover meer informatie verkrijgbaar is op het kantoor.

Het volledige aanbod kan u ontdekken op de website www.huyzen.be. Wenst u een gratis waardebepaling in grootregio Dendermonde? Dan mag u altijd bellen naar het nummer 052 22 33 33 of een mailtje sturen naar dendermonde@huyzen.be.