Vandaag in ieders gedachten: elf jaar geleden vond drama in Fabeltjesland plaats Nele Dooms

23 januari 2020

08u39 55 Dendermonde Elf jaar geleden is het ondertussen, maar het zit in Dendermonde nog als de dag van gisteren in ieders gedachten: het drama in Fabeltjesland op 23 januari 2009. Voor het eerst vindt vandaag in Dendermonde geen gemeenschappelijke stille herdenking plaats, wel een ontmoetingsmoment voor de dichtste betrokkenen. Aanstaande zondag zal in de kerk van Sint-Gillis een herdenkingsmis plaatsvinden.

Elf jaar geleden sloeg Kim De Gelder toe in kinderdagverblijf Fabeltjesland aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Hij viel er binnen met een mis, vermoordde twee baby’s Léon en Corneel en een kinderverzorgster Marita en verwondde tientallen andere baby’s en peuters. Dat Dendermonde het drama niet vergeet, blijkt ook op Facebook. Dendermondse gebruikers passen dan massaal hun profielfoto aan door er sterretjes aan toe voegen, een verwijzing naar de slachtoffers.

Een plechtige herdenking aan het monument dat opgetrokken wordt aan de vroegere kindercampus zal er, zoals dat de voorbije tien jaar wel het geval was, niet zijn. Het stadsbestuur koos dit jaar, in samenspraak met betrokkenen, voor een andere formule. In plaats van een stil moment met bloemenhulde, wordt een ontmoetingsmoment georganiseerd dat alleen voorzien is voor die mensen die het meest getroffen en betrokken waren bij het drama. Een gesloten samenkomst dus, om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.

De jaarlijkse herdenkingsmis in de kerk van Sint-Gillis zal wel plaatsvinden, op zondag 26 januari om 11 uur. “Omdat we nu eenmaal nooit vergeten wat gebeurd is”, zegt pastoor De Craene. “Maar in de misviering hebben we ook aandacht voor alle kinderen en jongeren die sterven als gevolg van geweld of ziekte. Daarom zijn ook, in het bijzonder, alle ouders en families die een kind verloren van harte uitgenodigd. Ondanks het verdriet staat in de viering wel de hoop centraal. Daarom brengen kinderen wensen mee voor een hartelijke en vredevolle samenleving.”