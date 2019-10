Vanaf woensdag werken in Mandekensstraat, verkeersellende verwacht tot begin december Nele Dooms

22 oktober 2019

16u01 0

Er wordt de komende weken flink wat verkeersellende verwacht in en rond de Mandekensstraat in Dendermonde. Vanaf woensdag 23 oktober gaat een aannemer er in opdracht van Fluvius aan de slag om nutsleidingen aan te leggen. De werfzone situeert zich vanaf het kruispunt met de Rosstraat tot het kruispunt met de Provincialebaan, Fabrieksstraat en Mostenveld. De werken zullen in verschillende fasen, met telkens een nieuwe zone langs het traject, uitgevoerd worden. De einddatum is voorzien op 2 december. Omdat de aannemer zowel in het voetpad, fietspad, parkeerstroken en delen van de rijweg moet werken, zal het verkeer hier serieus hinder van ondervinden. Als er geen parkeerstrook is ter hoogte van de zone waar gewerkt wordt, moet het verkeer beurtelings de werken passeren. Dat wordt geregeld aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. Als er wel een parkeerstrook is ter hoogte van de werkzone, kan het verkeer in beide richtingen blijven passeren. Fietsers en voetgangers moeten de rijbaan oversteken en via het voetpad en fietspad aan de overzijde hun weg vervolgen. De verkeerslichten aan het kruispunt met de Provincialebaan en Fabriekstraat worden uitgeschakeld.