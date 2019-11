Vanaf volgende zomer mogen we plonsen in Dender: stad plant buitenzwembad aan Sas Nele DOOMS

21 november 2019

11u43 25 Dendermonde Voor het eerst zal er in Dendermonde de komende zomer toegelaten worden dat er in openbaar water gezwommen wordt. Meer nog, de stad zorgt zelfs voor een buitenzwembad. Dat zal drie weken open zijn, in de Dender ter hoogte van het Sas.

Bij warm weer even een verfrissende duik nemen in de Dender in Dendermonde? Tot nu toe was het altijd verboden in de Ros Beiaardstad, want daar geldt een algemeen verbod op zwemmen in openbare wateren. Enige uitzondering die daarop gemaakt wordt is de jaarlijkse Big Jump, waarbij deelnemers actie voeren voor proper water in rivieren. Tijdens de zomermaanden durfden inwoners het zwemverbod echter al eens aan hun laars te lappen, maar vanaf deze zomer zullen ze daar geen reden meer toe hebben. De stad voert immers zomerzwemmen in.

Naar Leuvens voorbeeld

Het was oppositieraadslid Niels Tas (sp.a) die tijdens de jongste gemeenteraad polste naar de haalbaarheid van een dergelijk initiatief. Inspiratie haalde hij onder andere in Leuven, waar ze aan hun Vaartkom een zwemzone willen realiseren, met waterbeleving voor groot en klein en waar ontmoeting centraal staat. “Zoiets moet in Dendermonde, op maat van deze stad, toch ook kunnen”, meent Tas. “Water wordt steeds meer een sterke troef in de stad en de waterkwaliteit wordt er steeds maar beter op. Verschillende steden namen de voorbije jaren al initiatief om tijdens de zomerperiode bepaalde zones in openbaar water op te stellen voor zwemmers. Het zou leuk zijn dat dit ook in Dendermonde gebeurt.”

Schepen van Sport en Natuur Nele Cleemput (CD&V) komt met een bevestigend antwoord. “In steden die tijdens de zomermaanden openlucht zwemmen in de stadswateren organiseren, is het bijna overal een groot succes”, zegt ze. “Dit moet in Dendermonde ook kunnen. We zijn zelfs al met voorbereidingen bezig om zwemmen in de Dendermondse binnenstad volgende zomer mogelijk te maken.”

Drie weken

Het schepencollege besliste alvast principieel over het zwemproject. Concreet zal het gaan om een afgebakend buitenzwembad in de Dender aan het Sas, met duidelijk aangegeven openingsuren. De stad zal ook de aanwezigheid van redders voorzien. Bedoeling is het zomerzwemmen drie weken aan te bieden, van 21 juni tot 12 juli.

“We willen hiervoor samenwerken met private partner Venga, die outdoor-activiteiten organiseert waarbij de beleving in de natuur centraal staat, zoals het zwemmen in de Brugse reien”, zegt Cleemput. “Zij brengen dus ervaring en expertise mee. Wel moeten we voor de realisatie van dit project rekening houden met budget en de waterkwaliteit. De brandweer zal de zone voor de veiligheid controleren op metaalresten en natuurlijk moeten we de eventuele aanwezigheid van blauwalg in de gaten houden.”

De sportdienst werkt, in overleg met alle betrokkenen, tegen midden december een definitief voorstel uit. Na het zomerzwemmen zal het project in het najaar van 2020 een evaluatie krijgen, om te bekijken om hier ook de jaren daarop mee voort te gaan.