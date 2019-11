Vanaf december ook in Dendermonde terugkommoment voor beginnende chauffeurs Nele Dooms

21 november 2019

17u42 0 Dendermonde Oost-Vlaamse beginnende chauffeurs die na het behalen van hun rijbewijs het terugkommoment moeten volgen, zullen dat vanaf december ook in Dendermonde kunnen doen. Ze zullen dan niet meer naar Gent moeten, want My Generation Drive opent een tweede locatie in de Ros Beiaardstad.

Vijf Oost-Vlaamse rijscholen bundelden in het voorjaar de krachten en richtten My Generation Drive op. Die organiseert sinds vorige zomer het terugkommoment, dat beginnende chauffeurs verplicht moeten volgen, in Flanders Expo in Gent. Nu komt daar in Dendermonde een tweede locatie bij, meer bepaald op de site van rijschool Traffix aan de Mechelsesteenweg. Een eerste terugkommoment daar is gepland op vrijdag 13 december.

Het terugkommoment bestaat uit een opleiding van vier uur en is bedoeld om de bewustwording te vergroten bij jonge, onervaren automobilisten. “Zij lopen nog altijd een verhoogd risico op verkeersongevallen”, zegt Francis Roets van My Generation Drive. “Om het aantal slachtoffers in te dijken werd het terugkommoment in het leven geroepen.”

Iedereen die na september 2017 een voorlopig rijbewijs heeft behaald, moet 6 tot 9 maanden na het behalen van zijn definitief rijbewijs een terugkommoment volgen. Inschrijven voor het terugkommoment kan via www.mygenerationdrive.be.