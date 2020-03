Van wezel tot wolf: avond zet roofdieren in de kijker Nele Dooms

04 maart 2020

Met de slogan “Van wezel tot wolf” zet natuurvereniging Natuurpunt ‘s Heerenbosch de roofdieren in Vlaanderen in de kijker. Een voordracht vindt plaats op vrijdag 6 maart. Aanwezigen krijgen er te horen waar de wolven in Vlaanderen plots vandaan komen, dat ook wezels, steenmarters, vossen, dassen en bunzings fascinerende wezens zijn, waarom de otters langzaam terugkeren en waarom vossen kippen doodbijten. De voordracht wordt aangevuld met foto- en filmbeelden. Gastspreker is Frederik Thoelen, bekend van Dieren in Nesten op televisie, ex-directeur van Vogelbescherming en medewerker van Natuurhulpcentrum Opglabbeek. Geïnteresseerden kunnen om 20 uur terecht in De Schuur van Jeugd Zonder Dak, aan de Torrestraat 35 in Sint-Gillis. De toegang is gratis voor leden, 2 euro voor niet-leden. Info: geert.vandamme@meerskant.org.