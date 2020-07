Van vuur maken tot avontuurlijke klimpartijen: ‘Kamp Gillis’ kleurde deze week graag buiten de lijntjes Nele Dooms

17 juli 2020

17u01 0 Dendermonde De kinderen die deze week deelnamen aan het sportkamp in Dendermonde, wachtte een avontuurlijke week. Zij konden zich uitleven in ‘Kamp Gillis’ met heel wat driloefeningen en vrijdag zelfs een heuse rappel. De sportkampen in Dendermonde verlopen deze zomer overigens coronaproof.

‘Kamp Gillis’ is geïnspireerd op het televisieprogramma ‘Kamp Waes’, waarbij presentator Tom Waes enkele Vlamingen op sleeptouw nam voor een hard trainingskamp bij de Special Forces. Zo slopend als in het televisieprogramma ging het er voor de kinderen van Kamp Gillis deze week gelukkig niet aan toe. Maar er stonden hen toch flink wat uitdagingen te wachten. Ze maakten kennis met camouflagetechnieken, klimmen, een survivalrun, oriëntatieloop, vuur maken, teambuildingsactiviteiten en exotische lekkernijen. Vrijdagochtend startte met een reeks driloefeningen. Daarna konden waaghalzen een rappel uitproberen.

Bubbels

Plaats van afspraak was de sportcampus aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis. Daar vinden een hele zomer verschillende sportkampen plaats. “We werken met bubbels van vijftig kinderen per kamp”, zegt schepen van Jeugd en Sport Nele Cleemput (CD&V). “In totaal bereiken we over een hele zomer met onze sportkampen 1.350 kinderen.”

Voor een coronaproof werking zetten jeugd- en sportdienst massaal in op handhygiëne. “Er zijn ook twee quarantaineruimtes voorzien voor het geval er iemand symptomen zou vertonen”, zegt Cleemput. “Laat ons wel hopen dat we die niet nodig hebben. Kinderen kunnen alleszins onbezorgd sporten en bewegen. Er is immers alle aandacht aan de veiligheidsvoorschriften besteed.”