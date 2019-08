Van Vier Heemskinderen tot hoofdsponsor van Ros Beiaardommegang: broers Veldeman herinneren zich 1990 als dag van gisteren Broers schenken tien tribunekaarten aan Kinderfonds De Tondeldoos Nele Dooms

20 augustus 2019

18u38 8 Dendermonde Precies dertig jaar geleden zal het in mei 2020 zijn dat de broers Toon, Stijn, Stefaan en Gert Veldeman als Vier Heemskinderen op de rug van het Ros Beiaard zaten. Voor de ommegang volgend jaar zijn ze hoofdsponsor. “Geen seconde hebben we erover getwijfeld dat te doen”, zeggen de vier, die nu samen aan het hoofd van hun bedrijf Veldeman Aannemingen staan. “Het Ros, daar blijven we warm voor lopen. Dat tempert niet.”

Een grote afteltotem met het kleurrijke logo van het Ros Beiaard aan hun bedrijf Veldeman Aannemingen, op de hoek van de N41 met Bosveld in Dendermonde, herinnert eraan dat nog minder dan een jaar, ruim 270 dagen, rest tot de volgende Ros Beiaardommegang. Voor ‘de Veldemannekes’ is het een eer dat die totem op hun terrein staat. En meer nog dan dat, herinneren ze zich tot in het kleinste detail die hoogdag uit 1990 toen zij als Vier Heemskinderen op de rug van het Ros Beiaard door de Dendermondse straten trokken.

“Als de dag van gisteren”, zegt Stijn. “Elk detail, van ‘s morgens tot ‘s avonds kunnen we herbeleven. Van het ontbijt dat we ‘s morgens nog samen met onze ouders aten, het basketten in de tuin tot het eindelijk zover was dat de stoet zou beginnen en de VRT die ons 24 uur lang volgde. En dan het moment dat we het Ros mochten beklimmen in de Kerkstraat. Voordien had het al een uur aan ons huis in de Kapittelstraat gestaan, tegen alle regels in afgeweken van het parcours. De pijnders dronken er een pint op. Fantastisch was het, maar ook heel hectisch.”

Uiteindelijk zaten de broers 6,5 uur onafgebroken op het Ros Beiaard. Toon en tweeling Stefaan en Stijn, toen respectievelijk 7 en 11 jaar, verteerden dat nog het best. Gert, toen al 13 en groot voor zijn leeftijd, herinnert het zich als pijnlijker. “De heemskinderen na ons werden voorbereid met de hulp van een kinesist, dat was er bij ons nog niet bij. En de rug van het Ros is breed, heel breed. Dat voel je op den duur aan je spieren”, zegt hij. “Maar door alle euforie is dat ook heel snel vergeten.” Stefaan vult aan: “De ommegangen nadien kregen we altijd de kans om nog eens op het Ros Beiaard te zitten. Met ouder worden, merk je dan pas hoe breed die rug echt wel is. We zouden het nu niet meer kunnen zo lang. Daar is de lenigheid van een kind voor nodig. Maar ik ga me nu toch al beginnen trainen om in 2020 toch nog eens even een poging te kunnen doen.”

De liefde voor het Ros Beiaard slijt duidelijk niet bij de Heemskinderen. “Integendeel, dat zit diep in ons hart”, zegt Toon. “We komen sowieso uit een heel warm nest, een hechte familie. En dat houdt ons als vier broers ook dicht bij elkaar. Dat we samen op het Ros Beiaard zaten, doet daar nog een schepje bovenop. En we zijn daar heel erg fier op. Nog trotser maakt het ons dat we het evenement nu kunnen steunen als hoofdsponsor met ons bedrijf, dat indertijd door vader werd opgericht. Het doet ons nog het meeste plezier dat papa hier zo trots op is.”

Schenking

De hoofdsponsors hebben duidelijk ook het hart op de juiste plaats, want tien tribunekaarten voor de Grote Markt tijdens de ommegang op 24 mei 2020 die als return in hun sponsorpakket zitten, schenken ze weg. Ze werden dinsdag overhandigd aan de verantwoordelijken van Kinderfonds De Tondeldoos. Die zal ze verloten tussen haar vrijwilligers voor al hun inzet voor kansarme gezinnen. “Zelf plannen we zoals gebruikelijk een groot feest op de Grote Markt met vrienden, familie en klanten”, legt Gert uit. “We tellen daar echt naar af, het is nu al aan het kriebelen en kijken uit naar de kick om het Ros op de Grote Markt te zien. Maar we vinden het vanzelfsprekend dat we ook anderen daarin laten delen. Daarom schenken we die kaarten, in samenspraak met het Ros Beiaardcomité, weg.”

Spaghetti voor het Heemskind

Met de Ros Beiaardommegang die steeds dichterbij komt, is het duidelijk dat ook de Veldemannekes nog lang niet vergeten zijn in Dendermonde. Net als andere Heemskinderen genieten ze een statussymbool. “We schrikken daar zelf nog altijd van, hoeveel mensen ons kennen en herkennen. Zelfs na zo lange tijd”, zegt Stijn. “Dat gaat van in Dendermonde op restaurant een spaghetti geserveerd krijgen met de woorden ‘spaghetti voor het heemskind’ of in het ziekenhuis door de verpleegster aangesproken worden met ‘jij zat toch op het Ros hé’. Hoewel in 1990 de belangstelling voor ons als kinderen op het einde wat te veel werd, is dat nu allemaal plezant. Zo af en toe eens wat aandacht, dat is wel tof.”

Dat hun eigen kinderen als Heemskinderen in hun voetsporen treden, zit er niet meteen in. Toon en Stefaan hebben elk drie kindjes, maar daar is telkens een dochtertje bij. Gert heeft twee dochters. Stijn heeft twee zonen van zes en negen jaar. “Misschien moet ik mijn vrouw overtuigen om voor nog een meisje te gaan, zodat ze ook een dochter heeft. Maar ondertussen hopen dat het een tweeling jongens wordt”, lacht hij.

Voor de broers was het in 1990 allemaal heel erg nieuw. Het was op dat ogenblik al geleden van 1975 dat het Ros Beiaard nog eens te zien was, en daarvoor van 1958. “We hadden het paard nog nooit gezien”, zegt Toon. “Zelf waren we ook nog heel erg jong. Toen we met de vorige Heemskinderen kennis maakten, vonden we hen vooral al erg oud. Laten we hopen dat de nieuwe Heemskinderen dat nu niet van ons gaan vinden. Hun voordeel is alleszins dat het Ros Beiaard hen lang niet vreemd zal zijn, onder andere dankzij YouTube. We kunnen hen maar één raad geven: geniet van de allereerste moment tot de laatste.”

Nieuwe Heemskinderen

Wie die nieuwe Vier Heemskinderen in 2020 zullen zijn, is nog niet gekend. Momenteel loopt nog de oproep dat gezinnen zich kandidaat kunnen stellen. Dat kan tot 1 september. Voorlopig zouden er al drie kandidaturen binnen zijn. Daar zijn strenge selectiecriteria voor, in volgorde van belangrijkheid. Om te beginnen moeten de Vier Heemskinderen vier broers zijn. Ze moeten elkaar opvolgen in leeftijd, zonder onderbreking door de geboorte van een meisje. De Heemskinderen moeten minimum 7 en maximum 21 jaar oud zijn op de dag van de Ommegang. Ze moeten bovendien in Dendermonde geboren zijn en er onafgebroken wonen. Ook hun ouders moeten in Dendermonde geboren zijn en er onafgebroken wonen. Vervolgens tellen de Dendermondse roots van grootouders en overgrootouders. Kandidaturen moeten per aangetekende brief ingediend worden bij het Ros Beiaardcomité.