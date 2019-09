Van Urbanus over Elvis tot Bob Marley: muzikale Bloemencorso met recordaantal bloemenwagens laat bezoekers swingen Nele Dooms

01 september 2019

17u25 0 Dendermonde Een recordaantal bloemenwagens, spectaculaire creaties en veel muziek en dans. De 69ste Bloemencorso van Sint-Gillis-Dendermonde, in het teken van ‘Liefde voor Muziek’, mag in het rijtje toppers. Duizenden genoten zondag van een prachtige stoet en lieten zich betoveren door de bloemenpracht.

Tot diep in de nacht van zaterdag op zondag waren wagenbouwers in de werkplaatsen nog bezig geweest om bloemenwagens klaar te krijgen. Liefst een miljoen dahlia’s moesten in totaal verwerkt worden. Maar het resultaat zondag mocht meer dan gezien worden. De bloemenwagens konden stuk voor stuk betoveren. “De wagenbouwers leggen de lat steeds maar hoger en hoger”, zegt een tevreden voorzitter Dieter Mannaert. “En dat komt ook het publiek ten goede, want zij krijgen echt een stoet vol juweeltjes te zien. Voor het eerst hebben we dit jaar de corso in twee categorieën opgedeeld: bloemenwagens en grotere corsowagens. Ook dat werpt zijn vruchten af. Ieder in zijn categorie gaat voor het beste.”

De sfeer zat er meteen goed in bij de start van bloemencorso. Dat was te danken aan Drumspirit Percussie Performance, die naast aanstekelijke percussie ook een toffe choreografie verzorgde. De eerste bloemenwagentjes die de toeschouwer te zien kregen, waren die van de Kindercorso. Met ruim tien wagentjes was die groter dan anders. “Om kinderen warm te maken ook eens een bloemenwagen te maken, hebben we dit jaar zelf basisconstructies gemaakt. Zo moesten kinderen ze enkel nog bebloemen. Dat heeft voor extra belangstelling gezorgd”, zegt Mannaert. Blozen Jeugd en KSA Sint-Arnout zorgden voor twee Jeugdwagens, respectievelijk rond Rock and Roll en Kleinkunst.

De categorie Bloemenwagens mocht dan al bestemd zijn voor wat kleinere wagens, ook die waren zeker de moeite waard. De Pipoos, die dit jaar de overstap maakten vanuit de Kindercorso, gingen de Disney-toer op met liedjes en figuren uit animatiefilms. De Dahliavrienden kozen voor disco en de Krammekes voor Reggae. Met Jazz hadden de Boonwijkvrienden geen alledaagse muziekstijl uitgekozen en de artiest die mondharmonica speelde op de wagen oogstte veel bekijks. Flower Power ging de klassieke toer op met onder andere een grote Mozart op de wagen.

Met acht Corsowagens op het einde van de stoet, wisten toeschouwers vaak niet waar eerst te kijken. KWB koos voor countrymuziek, met gitaren en paard op de wagen. Blozen scoorde hoge ogen met een Rock and Roll-wagen, met swingende live artiest en dansende koppeltjes. Figuren van Elvis en Chuck Berry waren tot in detail uitgewerkt in bloemen. Baasrode Bloemt en Wonderland hadden allebei live optredens op hun wagen, zij het in totaal verschillende genres: heavy metal en schlagers. De Anciens, oude rotte in de corsowereld, zetten jonge punkers op hun wagen. En Bobo bouwde een dj-set die zo uit Tomorrowland kon komen bovenop hun bloemenwagen. Jeugdhuis Zenith koos voor het harde gitarenwerk met rockmuziek en de Otterstraat schonk Urbanus een eerbetoon. Tussendoor zorgden dansgroepen voor bijpassende animatie.