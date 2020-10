Van podcast naar boek: Jasper bundelt 65 jaar Songfestival in interviews met voormalige deelnemers Nele Dooms

09 oktober 2020

11u51 0 Schoonaarde/Dendermonde 65 jaar Eurosongfestival. Dat zijn een boel artiesten die op dat muziekfestijn de revue passeerden. Voor een nieuw boek zoekt Jasper Van Biesen (29) uit Schoonaarde de voormalige Belgische deelnemers op en bundelt de interviews. “Dit zal een uniek naslagwerk, vol anekdotes en weetjes, opleveren”, zegt hij enthousiast.

Zo ver als zijn geheugen reikt, is Jasper Van Biesen fan van het jaarlijkse Eurovisiesongfestival. “Mijn moeder keek elk jaar en ik mocht als kind mee kijken. Dat was altijd een heel bijzondere avond”, vertelt Jasper. “Ik was meteen in de ban van dit muziekgebeuren en dat heeft me nooit meer losgelaten. Toen ik later ging studeren, maakte ik vrienden met dezelfde smaak en passie voor het Songfestival. Samen begonnen we een website om alle nieuwtjes en gebeurtenissen rond dit muziekfestijn op te volgen. Het is immers niet alleen leuk om naar het Songfestival te kijken, maar ook om te berichten over alles wat daarrond gebeurt. De spanning, sappige verhalen, schandaaltjes....Er is altijd wel iets om over te schrijven.”

Laura Tesoro

Sinds 2016 trekt Jasper voor zijn website songfestival.be, die in november 2015 werd opgestart, ook jaarlijks live naar het Eurovisiesongfestival. Laura Tesoro was de eerste Belgische deelnemer die hij zo van nabij kon volgen. “In de maand mei neem ik steevast vakantie”, zegt Jasper, die als communicatieverantwoordelijke op de onderwijsdienst van de Vlaamse overheid werkt. “Ik trek dan naar het land waar het Songfestival plaatsvindt, om alles op de voet te volgen.”

Omdat Jasper er maar geen genoeg van krijgt, startte hij vorig jaar, samen met Jonathan Hendrickx uit Antwerpen, de podcast Eurovisite. Daarvoor trok hij het hele land rond om met voormalige deelnemers te spreken. “De gesprekken waren rond vlak voor de lockdown in maart. Vervolgens vormden ze ideaal voer om tijdens die eerste maanden van de coronacrisis te laten horen op onze website. Ze zijn heel goed beluisterd”, zegt Jasper. “Omdat het zo’n succes was rees het idee om hier ook een boek aan te koppelen. De nakende 65ste verjaardag van het Eurosongfestival is een ideale gelegenheid.”

Droom

Sprak Jasper voor de podcast een twaalftal artiesten, dan zijn dat er ondertussen voor het boek al meer dan dertig. “Van lang vervlogen jaren tot recent, allemaal laten we ze de revue passeren”, zegt hij. “Met een interview met Jacques Raymond kunnen we teruggaan tot 1963. Van de jaren voordien leven geen Belgische deelnemers meer. Voorts spraken we ook met onder andere Nicole en Hugo, Lisa Del Bo, de Dendermondse Vanessa Chinitor, Ingeborg en Clouseau. Zelfs Linda Lepom, die ooit laatst eindigde, doet mee. Kate Ryan zag aanvankelijk een podcast niet zitten, maar voor een interview voor ons boek was ze wel bereid mee te werken. Alleen Barbara Dex houdt de boot af. Dat vinden we heel jammer en we hopen dat ze toch nog akkoord gaat met een gesprek. Dat zou een droom zijn die uitkomt.”

Jasper praat met de artiesten over hun ervaringen met het Eurovisiesongfestival. “Ook de preselecties van elk jaar komen ter sprake en we zorgen voor elk jaar voor een overzicht van gegevens over het gezongen liedje en de puntentelling. Het geheel wordt opgesmukt met tal van foto’s.”

Tegen maart 2021 moet het boek, dat een primeur is voor België, een feit zijn. Net dan bestaat het Eurosongfestival 65 jaar. Uitgeverij Baeckens Books laat een eerste oplage van 5.000 exemplaren drukken. Info: www.songfestival.be.