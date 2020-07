Van extra premies tot soepelere reglementen: zo geeft stad verenigingen extra zuurstof om coronacrisis te overleven Nele Dooms

14 juli 2020

12u18 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur heeft een plan klaar om de verenigingen te helpen de coronacrisis te overleven. Zo zijn er flink wat extra premies, onder andere voor zomerkampen, en versoepelen reglementen. Het corona-hulppakket bevat tien maatregelen. Een overzicht:

Dendermonde lanceerde eerder al steunplannen voor de lokale economie en voor de meest kwetsbare groepen in de stad. Nu is er een derde “corona-hulppakket” specifiek voor verenigingen. Met tien maatregelen wil de stad de verenigingen helpen de impact van de coronacrisis op te vangen. “Verenigingen vormen een belangrijke schakel in de stad”, zeggen schepenen Nele Cleemput (CD&V) en Els Verwaeren (N-VA). “Een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor ieder van ons. Net daarom willen we een tandje bijsteken en extra maatregelen voorzien om te steunen. De stad krijgt daarbij hulp van de Vlaamse overheid die Dendermonde ruim 500.000 euro toekent voor sport-, cultuur en jeugdverenigingen.”

* Premie voor zomerkampen

Verenigingen die deze zomer een kamp met overnachting organiseren voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, krijgen een toelage van 20 euro per deelnemer, inclusief leiding en kookploeg. Dit moet de extra kosten voor de naleving van de coronamaatregelen compenseren. De stad voorziet hiervoor een budget van 40.000 euro. Wie hier gebruik wil van maken, moet voor 1 september een aanvraag indienen bij de jeugddienst.

* Premie voor UiTPAS-werking

Verenigingen die mogelijk maken dat sociaal kwetsbare groepen makkelijker kunnen deelnemen aan activiteiten door mee te doen met de bestaande UiTPAS-werking, ontvangen een eenmalige beloning van 500 euro. Maar ook verenigingen die een UiTPAS-werking opstarten voor het einde van het jaar en zich engageren om die minstens 3 jaar aan te houden, krijgen die 500 euro. Hiervoor is in totaal 25.000 euro budget voorzien. Aanvragen moeten uiterlijk op 1 oktober 2020 binnen zijn bij het Cultuurloket.

* Bonus bovenop werkingssubsidie

De verschillende werkingssubsidies voor cultuur-, jeugd- en sportverenigingen worden verhoogd met 150 procent. De bonus wordt voor jeugd- en sportclubs gebaseerd op hun subsidiebedrag van 2019 en voor cultuurverenigingen op dat van 2020. De uitbetaling gebeurt automatisch. Hiervoor is een pot van 370.000 euro.

* Coronafonds voor specifieke noden

Omdat er ook behoefte is aan een “opvangnet” met meer gerichte hulp voor de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen die een zwaardere impact ondervinden, wordt een “coronafonds” in het leven geroepen. Dat bevat 170.000 euro. Om daar een deel van te krijgen moeten verenigingen aantonen dat ze tussen januari en september kampten met extra kosten of inkomstenverlies. Een commissie zal die aanvragen beoordelen.

* Soepelere reglementen

De termijnen om de gebruikelijke subsidies aan te vragen worden verlengd. Cultuur-, sport- en jeugdverenigingen behouden dezelfde subsidiebedragen als voorheen, zonder dat ze moeten motiveren. Verenigingen die hun goedgekeurde cultuurprojecten en festivals niet konden laten doorgaan, krijgen toch een volgende subsidieschijf zonder goedkeuring van een financieel en inhoudelijk verslag. Sportclubs genieten van 20 procent korting op de huur van sportzalen en -terreinen ook al hebben ze die niet de minimaal opgelegde 40 keer gebruikt.

* Huurgelden vrijgesteld

Voor de periode waarin de verenigingen geen zalen en terrein van het lokaal bestuur konden gebruiken, moeten ze geen huurgeld betalen.

* Beloofd is beloofd

Al uitbetaalde of toegezegde subsidies blijven verworven. De gebruikelijke subsidiekanalen van het lokaal bestuur blijven overeind.

* Indientermijnen voor subsidies verlengd

Verenigingen die in de sociale sector actief zijn, krijgen een langere termijn om aanvragen voor subsidie in te dienen.

* Vat van de stad = portie cultuur

Het stadsbestuur voerde de subsidie “een vat van de stad” in om buurtfeesten te ondersteunen. Die kunnen nu echter niet plaatsvinden. Een deel van het budget is daarom toegewezen aan een nieuwe tijdelijke subsidie “Portie cultuur tijdens corona”. Dat is bedoeld voor optredens van lokale groepen en artiesten in zorginstellingen. Er blijft wel voldoende geld in de pot om buurtfeesten in de tweede helft van 2020 te ondersteunen.

* Lokaal bestuur als partner

Er komt tijdelijk een soepelere procedure voor de goedkeuring van zomerevenementen. De normale aanvraagtermijn van minimum 2 maanden wordt flink ingekort naar een drietal weken. De stad vraag organisatoren wel om alle coronaregels in acht te nemen en zeker altijd een aanvraag in te dienen via het evenementenloket. Alle stadsdiensten zijn waakzaam voor hulpsignalen van verenigingen en vormen een aanspreekpunt voor wie dat nodig heeft.