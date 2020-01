Van de politierechtbank direct voor drie jaar naar gevangenis: Peter D’Hondt laat recidivist onmiddellijk aanhouden na 54 veroordelingen Alain B. al dertien keer betrapt voor rijden zonder rijbewijs Koen Baten

14 januari 2020

14u46 0 Dendermonde Politierechter Peter D’Hondt heeft komaf gemaakt met het gedrag van Alain B. (54) uit Dendermonde. De man stond dinsdag voor de 54ste keer in zijn leven terecht voor een rechtbank. B. gebruikt al twintig jaar drugs en heeft al verschillende veroordelingen, zowel correctioneel als voor de politierechtbank. Vandaag voegde hij er zijn dertiende vonnis bij voor sturen tijdens een rijverbod, en dit onder invloed van drugs.

De laatste feiten in de lange lijst dateren van 29 juni 2018 in Dendermonde. Het was toen een bijzonder warme zomerdag, en dat was ook de reden waarom B. achter het stuur was gekropen. De wagen was niet van hem, maar van de dochter van zijn vrouw, die het voertuig leende. “Zij was die dag met de fiets naar het werk door het goede weer, en hij kon zomaar de sleutels pakken waardoor hij er mee op de baan ging", zegt zijn raadsman. “Hij deed dit om te kunnen afkoelen en gebruik te kunnen maken van de airconditioning.”

Een politiepatrouille merkte de man al snel op en hield hem meteen staande. Op het moment van de feiten had hij een levenslang rijverbod. Bovendien bleek uit een bloedtest dat de man ook onder invloed was van drugs. “Vermoedelijk was het door de invloed van de drugs dat ik ben gaan rijden", verklaarde B. aan de politierechter.

Kick

Peter D’Hondt, die de man al goed kende van eerdere veroordelingen, was duidelijk ten opzichte van de beklaagde. “Ik kan je nu niet verder laten rondlopen, want je kruipt gewoon opnieuw achter stuur. Je hebt lak aan alle regels en pleegt dezelfde feiten gewoon opnieuw. Het is alsof je een kick krijgt van achter het stuur te kruipen”, aldus de politierechter.

De straf maakte dan ook meteen duidelijk dat het over en out was voor Alain B. Hij kreeg een celstraf van drie jaar, een boete van 16.000 euro en nog maar eens een levenslang rijverbod opgelegd. Het Openbaar Ministerie vroeg ook de onmiddellijke aanhouding, gezien de kans op recidive weer bijzonder groot was. Peter D’Hondt ging in op het voorstel en liet de man onmiddellijk aanhouden en naar de gevangenis brengen.