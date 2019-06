Van bescheiden festivalletje tot regelrechte voltreffer: organisatoren overwegen om van Denderpop driedaagse te maken Nele Dooms

20 juni 2019

12u44 0 Dendermonde Guga Baúl, Regi én een massa volk. Daar zal de volgende editie van Denderpop rond opgebouwd worden. Het festival is dit jaar met de tiende editie aan een jubileum toe. “Alles wijst erop dat dit een recordjaar wordt”, zeggen de organisatoren. Die overwegen zelfs om van het tweedaagse gebeuren een driedaags evenement te maken.

Het was op de parking Gedempte Dender dat Denderpop tien jaar geleden heel bescheiden van start ging. Enkele lokale bands en een paar honderd toeschouwers betekenden het startschot. Maar de voorbije jaren maakte het muzikaal evenement een opmerkelijke evolutie door. “Jaar na jaar wisten we te groeien, met telkens meer publiek”, zegt Rob Huijghe. “De verhuis naar het stadspark betekende nog eens een extra boost. De jongste jaren komt daar zoveel volk opdagen dat we zelfs genoodzaakt waren het terrein anders in te delen om de toeloop aan te kunnen.”

Ondertussen zijn er ook steevast twee festivaldagen. De organisatoren overwegen zelfs om er daar drie van te maken. “We merken dat we erin geslaagd zijn een echt Dendermonds festival te creëren en dat mag dan gerust drie dagen duren”, zegt Steven Heyvaert. “We hebben een plaats in de ruime regio verworven en worden geprezen om de sfeer en gezelligheid die hier heerst. Deze reputatie, in combinatie met verrassende optredens in het park, zorgen voor het succes.”

Dat de organisatoren van Denderpop 8,5 euro toegangsgeld vragen is een bewuste keuze. “We moeten iets vragen om dit allemaal te organiseren”, zegt Dimitri Lemmens. “Maar we vinden tegelijk ook dat cultuur toegankelijk moet zijn. Winst maken is niet het hoofddoel van Denderpop. Mensen samenbrengen met muziek als gemeenschappelijke deler wel. In dat opzicht mikken we ook op een heel brede doelgroep. We spreken mensen tussen de 25 en 45 jaar aan. Het zijn veelal niet de vaste festivalgangers die afzakken naar Denderpop, maar wel mensen die bewust kiezen voor een leuke setting om eens een avond uit de bol te gaan. Dat vinden we een mooie verdienste van ons.”

Pop, rock, dance en zelfs ska zijn voorzien op de affiche van Denderpop. Niet minder dan dertien acts staan op het vernieuwde Denderpop-podium. Toppers zijn Regi, Guga Baùl, Level Six en Gunter D. Dat wordt aangevuld met lokaal talent. En de dansgroepen Dansateljee en Shamodo-it zullen naar goede gewoonte een showcase brengen. Nieuw dit jaar is de DJ-stage, waar vijf jonge DJ’s hun talent kunnen tonen aan het brede publiek.

Denderpop vindt plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. Info en tickets: denderpop.be.