Vakantie in eigen land? Venga biedt gevarieerd programma voor ontspanning en beweging

29 mei 2020

14u11 2 Dendermonde Het ziet ernaar uit dat door de coronacrisis velen voor een vakantie in eigen land gaan. Om aan die trend van staycation tegemoet te komen, brengt Venga, organisator van outdoor activiteiten in Dendermonde, twee passen uit. De Zenpas zorgt voor een programma vol ontspanning, de Zomerpas gaat voor meer avontuur. “Maar allemaal op unieke plaatsjes in de natuur in Dendermonde”, klinkt het.

“Vakantie in eigen streek kan deze zomer staan voor tijd maken voor jezelf en outdoor genieten”, zegt Raf Delageye van Venga. “Onze organisatie bestaat ondertussen vier jaar en we zijn al één en ander gewend. De coronacrisis is nieuw, maar we proberen iets aan te bieden, zodat mensen toch een leuke tijd kunnen beleven. Belangrijk daarbij is dat ze dankzij onze activiteiten ook verborgen plekjes in hun eigen Dendermonde kunnen ontdekken. Er is hier zoveel moois te zien!”

Met de Zenpas biedt Venga een reeks ontspannende buitenactiviteiten. “Met de pas kunnen liefhebbers vanaf 6 juni deelnemen aan tien zenmomenten”, zegt Marleen Hofman. “Supyoga, hiking, aerial yoga, suptocht, jogging en stretching, easy going cucling en early bird jogging zijn enkele voorbeelden. Alles gebeurt altijd onder begeleiding. Het doel is vooral om tot rust te komen.”

Jongeren

De Zomerpas moet dan weer meer avontuur bieden en is bestemd voor jongeren tussen 13 en 16 jaar. Daar staan onder andere mountainbike, suptocht, archery, boogschieten, vlottenvaren, aerial yoga, rugby en lacrosse op het programma, een hele zomer lang vanaf 1 juli. “Heel wat jongeren zullen jammer genoeg niet op kamp of op reis kunnen”, zegt Raf. “Dan hebben ze bij Venga een mooi alternatief om bezig te blijven. Ze kunnen dat perfect samen met vrienden doen en zo een leuke tijd beleven.”

Los van de twee passen, organiseert Venga ook sup-tochtjes op het water van de Oude Dender, te starten aan het Sas. Voor meer infor kan je terecht op venga.be.