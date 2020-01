Vader en zoon schrijven luisterspel “Een Paard voor Reynout” op basis van Ros Beiaardverhaal Nele Dooms

13 januari 2020

09u40 3 Dendermonde Er is een luisterspel van het Ros Beiaard-verhaal in maak. Daar zorgen vader en zoon Burssens uit Dendermonde voor. Zij schreven “Een Paard voor Reynout”. Aan de opnames neemt het hele gezin deel. En ook gekende Dendermondenaren, zoals Miel Ravijts en Patrick Meulebroek, doen hun duit in het zakje. Tegen maart moet het luisterspel van anderhalf uur op cd staan en zal het te koop zijn.

“Luisterspelen kennen tegenwoordig heel wat belangstelling”, zegt Geert Burssens (65), creatieve bezige bij uit Dendermonde. “Zelf schreef ik al diverse schooltheaterstukken. Zoon Wouter (16) speelde een tijdje geleden de jonge Keizer Karel in één van de hoorspelen van Het Geluidshuis. Deze zomer kregen we samen het idee dat ook een luisterspel over de legende van het Ros Beiaard een tof project zou zijn. Een hele zomer lang zetten we ons aan het brainstormen en schrijven. Met het verhaal ‘Een Paard voor Reynout’ van 75 minuten lang als resultaat.”

Toen het Cultuurloket van Dendermonde lucht kreeg van het initiatief reageerden ze daar meteen enthousiast. Vader en zoon Burssens kregen subsidie om het luisterspel op een professionele manier te kunnen opnemen. Het hele gezin, want ook echtgenote, broer en zus doen mee, duikt daarvoor de studio van The Image & Sound Factory in Appels in. Die studio geniet naam en faam in de film- en televisiewereld dankzij geluidsopnames die er plaatsvonden voor onder andere De Kampioenen, Callboys, Vermist en Code 37. “We zijn bijzonder fier dat we hier ons luisterspel mogen opnemen”, zegt Wout. “Hierdoor krijgt het project natuurlijk een meerwaarde.”

Voor de opnames doet de familie Burssens ook beroep op extra stemmen. Emiel Ravijts, gekend van het televisieprogramma Benidorm Bastards en stuwende kracht achter ‘t Echt Derremonds Theaoter, neemt de stem van Reus Goliath voor zijn rekening. Patrick Meulebroek, gewezen schepen en acteur bij hetzelfde gezelschap, speelt Reus Mars. Voor Reus Indiaan, waarvan gezegd wordt dat die vroeger een vrouw was, is Pascale Ophalfvens onder de arm genomen. Het Ros Beiaard-lied wordt vertolkt door de Harmonie van de Brandweer, Ros Beiaardharmonie en beiaardier Marc Van Boven. “Er doet zelfs een Aalstenaar mee. Maar die wenst, vanzelfsprekend wegens de vete tussen Dendermonde en Aalst, anoniem te blijven”, lacht Geert.

Grappige versie

Het luisterspel moet een grappige versie van de sage worden. “Met een hoekje af”, klinkt het. “We gebruiken verschillende elementen van het originele verhaal, maar geven daar een eigenzinnige twist aan. Af en toe wordt er zelfs gezongen. Karel De Grote, niet echt de beste vriend van heer Aymon, houdt feestjes waarbij paardenworstjes geserveerd worden, gemaakt van beroemde paarden. Het Ros Beiaard komt daar natuurlijk voor in aanmerking. De Vier Heemskinderen gaan op de vlucht met het Ros. Maar als hun vader gevangen wordt, moeten ze terugkeren. Karel eist dat het Ros Beiaard verdronken wordt in de Schelde. Maar Reynout heeft een plan.”

Burssens beklemtoont dat het luisterspel een kindvriendelijke versie is. “Met, in tegenstelling tot het origineel waarbij het Ros echt verdrinkt, toch een meer happy end”, zegt hij. “Interessant om weten is dat de luisteraars ook zullen te weten komen waarom er om de zoveel jaar een reuzegroot namaak Ros Beiaard door de pijnders uren en uren rond gezeuld wordt in Dendermonde.”

Wie het verhaal wil beluisteren moet nog geduld hebben tot maart. Dan zal een afgewerkte CD verdeeld worden via verschillende verkooppunten in Dendermonde. Het luisterspel zal ook online te koop zijn. Er worden duizend exemplaren gemaakt. Info: geert.burssens@gmail.com.