Unizo pakt uit met honderd fotopanelen om lokale handel te promoten Nele Dooms

21 juni 2019

Unizo Dendermonde pakt uit met een fotoproject om detailhandel in de Dendermondse deelgemeenten te promoten. De vereniging voor zelfstandige ondernemers kreeg hiervoor een projectsubsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Unizo ging voor het project in zee met de Fotografische Kring Dendermonde. Die fotografen zorgden voor mooie plaatjes om de deelgemeenten en hun troeven in het kader van lokale handel in de kijker te zetten. “Zij hebben lokaal ondernemerschap gebundeld in prachtige beelden. Daar zijn honderd fotopanelen van 50 bij 75 centimeter van gemaakt”, zegt Unizo-voorzitter Peter Meyers. “Het is dankzij Piet Van Hoyweghen, lid van zowel Unizo als Fotografische Kring, dat dit mogelijk werd. We zijn heel tevreden met deze manier om de attractieve aspecten van lokaal kopen zo in de kijker te zetten. De bedoeling hiervan is de detailhandel in Dendermonde te versterken.” De panelen staan nu eerst een aantal weken tentoon in de bibliotheek van Dendermonde. Daarna worden ze verspreid over verschillende handelszaken in Dendermonde en de deelgemeenten. Tot eind dit jaar krijgen ze er een prominente plaats in de betrokken zaken.