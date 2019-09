Unieke expo toont wederopbouw en stadsvernieuwing na verwoestingen WOI Nele Dooms

10 september 2019

15u26 0 Dendermonde Nooit eerder vertoonde ontwerpen, reusachtige stadsplannen op doek en artistieke tekeningen over wat had kunnen zijn. Die vormen de basis van een unieke tentoonstelling rond de wederopbouw en stadsvernieuwing van Dendermonde, na de totale verwoesting van de stad tijdens WOI. De Stedelijke Musea sluiten hiermee de herdenkingen van Honderd Jaar Groote Oorlog af.

Net zoals op zovele plaatsen in ons land ging de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog ook in Dendermonde niet onopgemerkt voorbij. Er vonden de voorbije jaren verschillende activiteiten en evenementen rond plaats. Dat er, bij het einde van de herdenkingsperiode, nu ook aandacht besteed wordt aan hoe de stad de verwoestingen van de oorlogsjaren weer te boven kwam, is niet verwonderlijk. Dendermonde werd immers enorm zwaar getroffen, de vernielingen waren groot.

“Bijna de hele stad werd van de kaart geveegd”, weet Carolien Van Hecke van de Stedelijke Musea Dendermonde. “De ellende en menselijk leed waren groot. Maar uiteindelijk bleek dat de catastrofale verwoesting van de stad ook nieuwe kansen bood om de stad volledig te herbouwen. Er ontstonden nieuwe opportuniteiten en kansen op stedenbouwkundig vlak. Het stadsbestuur liet architecten ontwerpen voor een toekomstige stad tekenen. Er werd gedroomd en gediscussieerd, ontwerpwedstrijden uitgeschreven. Die resulteerden zelfs in ideeën rond de aanleg van een vlieghaven, nieuwe zwembad, parken en zelfs tramlijnen.”

Uiteindelijk werden weinig ideeën effectief uitgevoerd. Maar wie de tentoonstelling “De Toekomst - 100 jaar wederopbouw en stadsvernieuwing” bezoekt, kan er nu wel mee kennis maken. “De expo geeft een overzicht van al de verschillende droombeelden en realisaties”, zegt schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Erg boeiende archiefstukken zijn hiervoor opgediept. Medewerkers spendeerden daarvoor uren en uren in het stadsarchief. Heel wat pareltjes van visionaire plannen voor de uitbreiding en vernieuwing van de stad werden daarmee van onder het stof gehaald en vakkundig gerestaureerd. Resultaat daarvan zijn bijvoorbeeld immense stadsplannen op grote doeken, die in de ruimte opgehangen zijn.”

De tentoonstelling maakt bovendien een link met de huidige toekomst. ‘Sommige vraagstukken van toen, blijken ook nu nog aan de orde als hete hangijzers voor stadsontwikkeling”, zegt Van Hecke. “Wat te doen met de militaire vestingen rond de stad bijvoorbeeld, of de Dender in de binnenstad. Om ook nog wat verder te dromen over een toekomst zoals dat honderd jaar geleden gebeurde, schakelden we hedendaags kunstenaar Jospeh Gaudeuille in. Speciaal voor deze expo ontwierp hij enkele werken in zijn unieke stijl, van tekeningen tot maquettes over wat zou kunnen zijn.”

De tentoonstelling “De Toekomst - 100 jaar wederopbouw en stadsvernieuwing” is te bezoeken tot 8 december. Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht in Huis Van Winckel, aan de Kerkstraat in Dendermonde. De deuren staan open van woensdag tot zondag, telkens van 13 tot 18 uur. Info: musea@dendermonde.be of 052/21.30.18.