Unieke bezoeker voor Vleeshuismuseum: iemand zijn katje kwijt? Nele Dooms

14 juli 2020

13u00 0 Dendermonde Het Vleeshuismuseum, aan de Grote Markt, in Dendermonde krijgt een unieke bezoeker over de vloer. Een klein katje, in zwart en wit, verkent er de geschiedenis van de stad. Iemand die zijn poes mist?

Mensen van de Stedelijke Musea van Dendermonde postten op Facebook het bericht van hun bijzondere bezoeker. Daarmee hopen ze de eigenaar van het poesje terug te vinden. Het katje blijkt zich alleszins meteen thuis te voelen in het Vleeshuismuseum. “Hoog bezoek”, klinkt het daar. “Dit poesje kwam zomaar aanwaaien. Hij liet zich niet afschrikken door onze Knaptand en wandelt rustig rond. We schatten onze bezoeker jonger dan twaalf, dus een mondmaskertje is niet verplicht. Pootjes ontsmetten was wat moeilijk. Hij bleek ook een goede bewaker van ons museum te zijn, wegens op de uitkijk aan de toegangsdeur.”

Momenteel zwerft het katje een beetje rond aan het Vleeshuismusem en de Grote Markt. Wie zijn diertje kwijt is, kan best daar eens poolshoogte gaan nemen.