Uniek schilderij Van Dyck schittert na restauratie weer in O.L.Vrouwekerk Nele Dooms

02 juni 2020

15u52 0 Dendermonde Bijna 400 jaar nadat Antoon Van Dyck het meesterstuk “De aanbidding der Herders” schilderde, schittert het kunstwerk weer in O.L.Vrouwekerk in Dendermonde. Het meesterwerk onderging een volledige restauratie. De Kerkraad wil nu ook het andere schilderij van Van Dyck “De Calvarie” een opknapbeurt geven. De dekenale kerk is als museum overigens vanaf nu weer te bezoeken.

De dekenale O.L.Vrouwekerk van Dendermonde herbergt tal van kunstschatten, maar twee schilderijen van Antoon Van Dyck behoren toch tot de bijzonderste. Topmeesterwerk is het monumentale schilderij ‘De Aanbidding der Herders’, omdat het speciaal door Van Dyck in opdracht voor de Dendermondse kerk in de tweede helft van de zeventiende eeuw gemaakt werd. De tand des tijds wist het schilderij echter ernstig aan te tasten. “Het schilderij werd in de loop van de geschiedenis meermaals uit de oorspronkelijke lijst gesneden, opgerold en in erbarmelijke omstandigheden vervoerd en opgeslagen”, weet Etienne Van Hecke van de Kerkfabriek. “In 1941 en 1968 werd het al eens gereinigd en gerestaureerd, maar nu drong een veel grondiger opknapbeurt zich op.”

Omdat het schilderij jarenlang, zonder lijst, was ingewerkt in een nis boven een doopvont in een zijbeuk van de kerk, raakte het zwaar aangetast. “Omdat op die manier geen luchtcirculatie mogelijk was, hadden insecten en ongedierte er vrij spel en raakte het doek achteraan vol schimmel”, zegt Van Hecke. “Daarom is nu, na restauratie, ook beslist om het schilderij wel in een lijst te hangen. Zo hangt het 10 centimeter van de muur en is er wel luchtcirculatie mogelijk.”

De restauratie gebeurde door een gespecialiseerd bureau en met subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De Kerkfabriek doorploegde daarvoor een jarenlang administratief en subsidietraject vooraleer het schilderij in oktober 2019 door de restaurateurs werd overgebracht naar hun atelier. “Alle schimmels werden deskundig verwijderd, meerdere vernislagen werden weggehaald, de herbedoeking achteraan werd verwijderd waardoor het oorspronkelijke doek terug zichtbaar werd”, zegt restaurateur David Lainé. “Het werk bleek nog in verrassend goede staat te verkeren. Op de randen van het schilderij werden de beschadigingen door het vroegere uitsnijden gerestaureerd. De overschildering van de blauwe mantel van Maria uit 1941 werd uiteindelijk niet weggehaald. Speciale fototechnieken wezen immers uit dat de blauwe pigmenten van Van Dyck grauw waren verkleurd. De oorspronkelijke toestand herstellen was dus niet wenselijk.”

Nu het schilderij weer op zijn plaats hangt, laat de Kerkfabriek de klimaatregeling in de kerk aanpassen waardoor temperatuurschokken worden vermeden. De glasramen, waardoor rechtstreeks zonlicht op het schilderij valt, worden UV-bestendig gemaakt. En een volgend project staat ook alweer op stapel. Voor het werk “De Calvarie” van Van Dyck, dat ook al 250 jaar in de dekenale kerk hangt, onderzoekt de Kerkfabriek verschillende pistes om het te conserveren. Deken Jo Mattheys is tevreden. “Dit is alleen mogelijk met een Kerkfabriek die heel veel initiatief neemt”, zegt hij. “Hier zijn enorme inspanningen geleverd.”