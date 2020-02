Uniek Ros Beiaard en Gildenreuzen te kijk in vitrine in Dijkstraat, aangevuld met miniatuurstoet van Pée den Aap Nele Dooms

06 februari 2020

14u21 2 Dendermonde Dankzij Etienne Eeckhoudt en zijn vrouw Marie-Louise van Electro Eeckhoudt in Dendermonde heeft een vitrine in de Dijkstraat in hartje stad een wel heel bijzondere invulling gekregen. Voor het raam staan een uniek metalen Ros Beiaard en Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath te kijk. Ze zijn van de hand van kunstenaar Henri De Bruyn, zoon van de ondertussen overleden oudersdomsdeken van de Pijnders Pée den Aap. Van diens hand staat een mini Ros Beiaardommegang tentoon.

Wie voorbij de Dijkstraat 116 wandelt, kan er niet naast kijken. Centraal voor het raam staat een groot metalen Ros Beiaard, Vier Heemskinderen op de rug incluis. Ook de entourage met Vedelaar en Kalleke Step ontbreken niet, net als de drie Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath. Het werk is allemaal van de hand van Henri De Bruyn, kunstenaar uit Baasrode en zoon van Pée den Aap, alias Petrus De Bruyn. Die ouderdomsdeken van de Pijnders, de dragers van het Ros Beiaard, overleed in 2009. Maar ook hij is vereeuwigd in het kunstwerk van De Bruyn, als aanvoerder van het Ros Beiaard.

Henri De Bruyn stelt in de Dijkstraat tentoon op vraag van Etienne Eeckhoudt en zijn vrouw Marie-Louise van Electro Eeckhoudt. Bij de expo hoort ook werk dat Pee den Aap zelf indertijd nog maakte. Het gaat om een ganse Ros Beiaardommegang met allemaal miniatuur figuurtjes, zoals de Walvis, ‘t Schipke en het Rad van Fortuin. “Ik ben altijd heel goed bevriend geweest met Petrus”, vertelt Etienne. “Vlak voor hij overleed, beloofde ik hem dat ik zijn werk altijd zou bewaren en er in jaren van Ros Beiaardommegangen de Dendermondenaren zou van laten genieten”, zegt Etienne. “Die belofte maak ik nu waar. We hebben in de zaak een ruimte vrij die perfect kan dienen voor deze tentoonstelling.”

Henri, de creativiteit van zijn vader Petrus geërfd en verder ontwikkeld, is blij met het initiatief. Zelf werkt hij met ijzer, koper en inox om beeldhouwwerk te maken. “Het is echt tof om mijn werken met die van vader tentoon te zien staan”, zegt hij. “Ik denk dat veel Dendermondenaren dit echt de moeite waard zullen vinden.”

De tentoonstelling van Eekchoudt wordt nog verder uitgebreid met vroegere affiches en allerlei documenten. De beelden zijn continu te zien achter de vitrine in de Dijkstraat. Eeckhoudt plant ook nog kijkdagen, waarbij bezoekers binnen kunnen. Die zullen bekend gemaakt worden aan het raam.