Uitverkoop Brantano zorgt voor stormloop... op fout adres Nele Dooms

22 augustus 2020

12u49 5 Dendermonde Chaos op de Mechelsesteenweg in Dendermonde zaterdagvoormiddag. Aanleiding? De uitverkoop bij Brantano. Honderden mensen vatten daarvoor al heel vroeg post aan de schoenenzaak, maar bleken daar aan het verkeerde adres te staan. Het was immers Brantano Boutik, wat verderop op de steenweg aan de overkant, die uitverkoop hield. Het zorgde voor een stormloop van de ene locatie naar de andere. Burgemeester en politie beslisten uiteindelijk om in te grijpen om de mensenmassa uit elkaar te krijgen.



Aan verschillende Brantano-winkels in Vlaanderen vormden zich deze ochtend lange rijen. De winkelketen had een grote uitverkoop van de voorraden met kortingen tot 75 procent aangekondigd in 61 winkels. Het zorgde voor een ware stormloop. Ook in Dendermonde vatten de eerste gegadigden al post ruim voor openingstijd. Geïnteresseerden waren er al om 6 uur ‘s ochtends te spotten. Tegen de aangekondigde opening om 10 uur dikte de rij alleen maar aan. Koopjesjagers vormden een lange rij over de parking tot op het voetpad van de Mechelsesteenweg, meterslang tot voorbij restaurant De Mechelse Poort.

Alleen bleken al die personen aan de verkeerde winkel te staan en was het Brantano Boutik, aan de andere kant van de Mechelsesteenweg, die de deuren voor uitverkoop opende. Toen dat duidelijk werd, zorgde dat voor een gigantische volksverhuizing. Mensen liepen de Mechelsteenweg op om over te steken, al dan niet met kinderen op de arm, om vervolgens opnieuw te beginnen aanschuiven aan de Brantano Boutik.

De 20-jarige Lauren uit Berlare was één van de mensen die al van rond 8 uur aan Brantano post gevat hadden. “Zo’n stevige kortingen, daar wilde ik echt van profiteren”, zegt ze. “Voor een studente als ik telt elke euro. En dus was ik er als de kippen bij. Om het wachten tot openingstijd te doden, studeerde ik via mijn GSM want ik heb binnenkort een herexame. Alleen bleek uiteindelijk dat de deuren maar niet open gingen en we allemaal fout stonden. Ik sta er van versteld dat er geen ongelukken op de steenweg gebeurd zijn toen iedereen verhuisde. En het is spijtig dat de schoenenwinkel zelf niet open ging. Brantano Boutik verkoopt vooral kledij en daar was ik persoonlijk niet echt voor gekomen.”

Aan die Brantano Boutik stonden uiteindelijk enkele honderden mensen aan te schuiven. Te veel op een beperkte oppervlakte, oordeelde burgemeester Piet Buyse. Samen met de lokale politie van Dendermonde greep hij in. Rond 11 uur werd een systeem uitgewerkt met tijdssloten. Iedereen die stond aan te schuiven kreeg per groep van dertig een uur toegekend, moest vervolgens naar huis om later terug te komen op het uur dat hij gekregen had.

Yves Den doelder, die bij Brantano als veiling expert alles in goede banen moet leiden, noemt de situatie “positieve chaos”. “Het is inderdaad erg druk”, zegt hij. “Jammer genoeg was er in Dendermonde verwarring bij klanten omdat hier twee vestigingen van Brantano zijn. Het was wel degelijk het goede adres dat was aangekondigd online, maar velen zijn er van uitgegaan dat ze aan de andere Brantano moesten zijn. Die winkel blijft echter gesloten omdat er momenteel geen personeel voor is. Hebben we daar wel nog volk voor, dan zal die later nog wel openen. We merken alleszins dat ook het personeel bereid is om van de uitverkoop een succes te maken. Het is knap dat ze toch paraat staan, ondanks de omstandigheden.”