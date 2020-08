Uitverkoop Brantano: op Mechelsteenweg blijft het stil Nele Dooms

24 augustus 2020

14u50 5 Dendermonde In tegenstelling tot zaterdag en bij verschillende andere Brantano-winkels op andere plaatsen, bleef het in Dendermonde maandag heel rustig. In tegenstelling tot zaterdag en bij verschillende andere Brantano-winkels op andere plaatsen, bleef het in Dendermonde maandag heel rustig. In het weekend had de uitverkoop nog voor een stormloop gezorgd , maar maandag bleef de winkel dicht. Brantano op de Mechelsesteenweg heeft immers al sinds jaar en dag sluitingsdag op maandag.

Zaterdagvoormiddag was het nog pure chaos geweest op de Mechelsesteenweg in Dendermonde. Mensen stonden aanvankelijk urenlang aan te schuiven aan de schoenenwinkel om dan bij openingstijd te vernemen dat ze aan het foute adres stonden. De uitverkoop vond immers plaats aan de Brantano Boetik aan de andere kant van de Mechelsesteenweg. Het zorgde voor een volksverhuizing met vervolgens lange wachtrijen aan die zaak.

Een heel ander scenario volgde maandag. Hoewel aangekondigd was dat Brantano zijn uitverkoop in haar winkels zou voortzetten, bleef het op de Mechelsesteenweg stil. Brantano bleef er dicht omdat het hier op maandag sluitingsdag is. Het is voorlopig niet duidelijk of de Dendermondse Brantano Boetik dinsdag al dan niet opnieuw de deuren zal openen. De originele schoenenwinkel Brantano, waar zaterdag geïnteresseerden aan het foute adres stonden, zou vanaf woensdag openen voor uitverkoop, tussen 10 en 17 uur.