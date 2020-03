Uitvaartplechtigheid van Florent ‘Scheiper’ Vranken wordt uitgesteld, alleen afscheid in zeer beperkte kring Nele Dooms

13 maart 2020

16u01 0 Dendermonde De uitvaartplechtigheid van Florent Vranken, in Baasrode goed gekend als ‘ De uitvaartplechtigheid van Florent Vranken, in Baasrode goed gekend als ‘ Scheiper’ omdat hij vroeger schaapherder was, zal niet plaatsvinden. Ook hier speelt de coronacrisis parten.

Misvieringen zijn in alle kerken sowieso al geannuleerd tot april, maar dezelfde regel geldt nu ook voor begrafenissen. Op de uitvaart van Scheiper, die aanstaande zaterdag 14 maart, zou plaatsvinden, werd veel volk verwacht. De man was dan ook erg geliefd in Baasrode. Aan zijn boerderij ging heel wat volk verse groenten kopen. Scheiper werd net geen 98 jaar. Zaterdag wordt er in de kerk van Baasrode alleen een afscheidsritueel voorzien voor heel beperkte kring van familie, achteraan in de Sint-Ursmaruskerk. Een mis ter nagedachtenis van Florent, waar iedereen die dat wil bij aanwezig kan zijn, zal voorzien worden midden april. “Hopelijk kunnen we hem dan met z’n allen nog even herinneren”, klinkt het bij de familie.