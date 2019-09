Uitslag Bloemencorso bekend: Anciens winnen nipt van Blozen Nele Dooms

02 september 2019

Terwijl in Sint-Gillis velen nog nagenieten van een prachtige Bloemencorso en wagenbouwers uitrusten van het harde werk, is ook de uitslag van de stoet bekend gemaakt. Voor het eerst werd de corso in verschillende categorieën opgedeeld, waardoor groepen op eigen niveau met elkaar konden strijden voor de eerste plaats. Bij de grote Corsowagens gingen de Anciens met het goud lopen. Hun wagen rond punkmuziek werd door de jury nipt beter gevonden dan de Rock and Roll van Blozen. De Anciens behaalden 1.768 punten, Blozen 1.760. Baasrode Bloemt, die nog maar het tweede jaar op rij meedeed en ontstaan is vanuit de Baasroodse carnavalsvereniging De Sjikke Stikken, eindigde mooi op de derde plaats. Deze wagenbouwers hielden met hun bloemenwagen een eerbetoon aan AC/DC. Bij de iets kleinere Bloemenwagens gingen De Krammekes en hun reggae met de eerste prijs lopen. De tweede en derde plaats waren respectievelijk weggelegd voor Flower Power, met een wagen rond klassieke muziek, en de Boonwijkvrienden met hun Jazz-thema. De prijs van de figuratie werd uitgereikt aan Jeugdhuis Zenit, die voor het hardere gitarenwerk kozen. En in de Jeugdcorso was de eerste plaats voor Blozen Jeugd, met Rock and Roll.

