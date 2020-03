UiTPAS wordt tijdelijk InPAS: “Punten sparen met creativiteit” Nele Dooms

31 maart 2020

15u31 0 Dendermonde De UiTPAS, waarmee inwoners in Dendermonde punten kunnen sparen door deel te nemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten, wordt tijdelijk de InPAS. Aanleiding i sde coronacrisis en de bijhorende maatregel om zoveel mogelijk binnen te blijven. Eigenaars van een pasje kunnen nu punten sparen door thuis creatief te zijn.

De UiTPAS werd in het leven geroepen om zoveel mogelijk Dendermondenaren uit huis te krijgen en deel te laten nemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten, of het nu om sport, cultuur of jeugd gaat. Gebruikers kunnen dan punten sparen, waarmee ze uiteindelijk kortingen kunnen krijgen op activiteiten of toegangsgelden. Mensen met beperkte finaniciële middelen krijgen met de UiTPAS dan weer gunstigere tarieven.

“Maar terwijl we met de UiTPAS in normale omstandigehden iedereen uit zijn kot willen krijgen, moeten mensen nu vooral in hun kot blijven door de coronacrisis”, zegt coördinator Kristof De Cock. “Daarom dopen we de UiTPAS zolang de crisis duurt om tot de InPAS. We roepen iedereen op om te blijven bewegen, spelen, knutselen, musiceren. Wie dit van thuis doet, kan InPAS-punten verzamelen.”

Verschillende diensten bedachten creatieve opdrachten en activiteiten waarmee mensen thuis aan de slag kunnen en zo punten sparen. Zo daagt de Harige Bende van kinderkrant Tettergazet uit om een foto of filmpje te maken en dat te mailen naar jeugddienst@dendermonde.be. Ook door een brief of tekening te sturen naar een woonzorgcentrum, zijn punten te vergaren. Net als met mondmaskers maken. Alle acties zijn te vinden op www.dendermonde.be/inpas.

