UiTPAS met kansentarief nu ook bruikbaar voor activiteiten van scholen Nele Dooms

25 september 2020

15u40 0 Dendermonde De mogelijkheden om de UiTPAS in Dendermonde te gebruiken breiden uit. Kinderen zullen hierdoor ook aan verlaagd tarief kunnen deelnemen aan een vrijetijdsaanbod georganiseerd door scholen.

De UiTPAS werd in het leven geroepen om zoveel mogelijk Dendermondenaren uit huis te krijgen en deel te laten nemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten, of het nu om sport, cultuur of jeugd gaat. Gebruikers kunnen dan punten sparen, waarmee ze uiteindelijk kortingen kunnen krijgen op activiteiten of toegangsgelden. Mensen met beperkte financiële middelen krijgen met de UiTPAS dan weer gunstigere tarieven.

Voortaan kunnen kinderen uit gezinnen met een beperkt inkomen met deze UiTPAS ook voordelig op culturele uitstap met de school. Ze krijgen dan scherpe kortingen op het vrijetijdsaanbod dat door de school wordt georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een theatervoorstelling, concert, film, de jaarlijkse sportdag of meerdaagse activiteiten zoals zeeklassen.

“Is de kost van een toneelvoorstelling 10 euro per kind, dan zal je met kansentarief slechts 1,5 euro per kind betalen”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “De stad betaalt de helft van de kostprijs per leerling met kansentarief terug aan de school. De rest van het bedrag wordt gedragen door hen. Zo proberen we alle kinderen de kans te geven om aan vrijetijdsactiviteiten binnen het schoolgebeuren deel te nemen.”