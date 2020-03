Uitgestelde koffies bij Happy Days voor minderbedeelden: “Liever 1 euro voor hen dan fooi voor ons” Uitbaters hopen dat andere handelaars en horecazaken voorbeeld volgen Nele Dooms

03 maart 2020

11u43 0 Dendermonde Koffiebar Happy Days, aan de Vlasmarkt in hartje Dendermonde, lanceert in haar zaak het systeem van “uitgestelde koffies”. Daarmee kunnen klanten één euro extra betalen voor hun bestelling en zo een kopje koffie wegschenken aan een minderbedeelde. “We hopen dat andere zaken ons voorbeeld volgen. Er zijn zoveel mensen die hier behoefte aan hebben”, zeggen de uitbaters.

Bijna vijf jaar bestaat de koffiebar Happy Days, ondergebracht in de Oude vismijn aan de Vlasmarkt in Dendermonde ondertussen. Jana Saerens en Steven Guiot maakten er een goed draaiende en geliefde zaak van, waar ondertussen velen zich thuis voelen. Ook charity was hen de voorbije jaren al niet vreemd. “Zo zetten we altijd de pot koffie die nog over is bij sluitingstijd aan de deur met bekertjes, zodat voorbijgangers kunnen meenemen als ze dat willen”, zegt Jana. “Hebben we eten over, dan zetten we dat op de Facebook-pagina Zonder Honger Naar Bed. Producten halen we bij de Wereldwinkel en we steunen kinderfonds De Tondeldoos.”

Nu breekt alweer een nieuwe actie aan. Die van de “uitgestelde koffie”. “We hoorden via een klant over dit project, dat ook in andere steden al bestaat, en vonden dit echt iets voor ons”, zegt Steven. “Klanten kunnen gewoon bij het afrekenen 1 euro extra geven. Dat levert een bonnetje op aan ons prikbord. Wie er behoefte aan heeft, neemt het eraf en krijgt in ruil een koffie of chocomelk, of een boterham. Je zou er van verschieten hoeveel mensen dat kunnen gebruiken.”

De uitbaters van Happy Days hopen zo op wat meer warmte onderling. “Het financieel moeilijk hebben kan iedereen overkomen”, klinkt het. “Wij hopen dat met deze actie mensen in zo’n situaties ook op het einde van de maand hier nog een koffietje kunnen komen drinken. Vaak durven minderbedeelden niet meer buiten komen omdat alles geld kost. Met deze manier van werken, kan dit wel. Zo houden ze ook sociaal contact en dat is ook belangrijk. We hebben daarom al liever dat klanten die euro extra geven dan ons een fooi. We hopen bovendien dat ook andere zaken in Dendermonde dit voorbeeld volgen. Het kan overal werken.”