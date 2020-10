Uitbreiding voor speelbos Robin Woet: “Niet alleen wandelen, maar ook avontuur met natuurlijke speelelementen” Nele Dooms

10 oktober 2020

15u58 0 Grembergen In Dendermonde kent de Week van het Bos een feestelijke start. Het speelbos Robin Woet in Grembergen is uitgebreid en werd zaterdag officieel geopend. Tientallen kinderen waren welkom om het bos uit te proberen. “Hier kan voortaan niet alleen uren gewandeld worden, maar is ook avontuurlijke pret met natuurlijke speelelementen verzekerd”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V).

Het speelbos Robin Woet, dat zich helemaal aan het einde van de Karel Eeckhoutstraat en vlakbij de Schelde bevindt, is in gebruik sinds 2005. Op vraag van Dendermondse jeugdverenigingen werd toen een stuk natuurgebied uitgeroepen tot speelbos. Dankzij een overeenkomst met de Vlaamse Waterweg kon dat speelbos eerder dit jaar uitgebreid worden met een deel tot aan de Vier Septemberlaan.

“Van die gelegenheid hebben we de voorbije maanden gebruik gemaakt om het bos ook avontuurlijker te laten inrichten”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput. “Dat is nu klaar. Voortaan bestaat het bos uit verschillende speelzones, dankzij een ontwerp van architectenbureau Innec. In het ene deel staan tal van natuurlijke speelelementen, een ander deel kan bijvoorbeeld dienen om een groot bosspel te spelen.”

Rode draad doorheen de inrichting is Robin Hood. Kinderen kunnen samen in het bos rondzwerven om zijn kampplaats bezoeken, zijn fort binnen te vallen of een eigen kamp te bouwen. Houten totems verwijzen naar het verhaal van Robin Hood: een burcht in takkenwallen, een zitarena, een troon voor de koning langs een speel- en wandelroute. Maar er zijn ook tal speelelementen uit natuurlijke materialen, zoals een heksenketel, een schietschijf en werpstammen voor highlandgames, een evenwichtsparcours met klimtouwen en loopbalken. “Je kan ook gewoon uitrusten in de hangmat of muziek maken op de windgong”, zegt Cleemput. “Er zit zelfs een puzzel verstopt in het bos en je kunt er slingeren aan een slingertouw.”

Pro Natura, gespecialiseerd in de aanleg van biodiverse belevingsnatuur, zorgde er dan weer voor dat bezoekers de klanken van vlier, linde, eik, hazelaar, kers, berg, wilg en populier kunnen ontdekken. Kinderen kregen zaterdagnamiddag de kans het allemaal zelf te leren kennen. Dat kan op vrije basis of met de hulp van Chiro Sagevo uit Grembergen die voor allerlei spelletjes zorgde en Natuurpunt die workshops organiseerde. Bij de Chiro zijn ze erg tevreden met de uitbreiding van het bos. “We maakten in het verleden al regelmatig gebruik van dit speelbos, maar dat zal in de toekomst vaker gebeuren”, zeggen leidsters Frauke Eeckman en Caro Vinck. “Door de uitbreiding kunnen we hier nu immers nog meer ravotten.”

“We hopen dat vanaf nu tal van kinderen en jongeren dit bos komen bezoeken”, zegt Cleemput. “Daarom is ook extra aandacht besteed aan een bereikbaarheid van de site. De toegangen zijn beter uitgewerkt met telkens een inkombord en er zijn langs de Scheldedijk fietsstallingen geplaatst in de buurt van de ingangen.”