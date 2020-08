Uitbaters Sixtijn doen oproep om naar nieuw terras Bar OverBuur te komen: “Gezelligste terras van stad, in schaduw van de kerk” Nele Dooms

10 augustus 2020

15u03 0 Sint-Gillis-Dendermonde “Kom naar ons terras, het is er gezellig in de schaduw van de kerktoren”. Dat zeggen Erika en Hans, uitbaters van De Sixtijn aan het Kerkplein van Sint-Gillis-Dendermonde. Samen met Bar Buur, aan de overkant van de Sint-Gillislaan, houden ze in deze coronatijd Bar OverBuur open.

Het stadsbestuur van Dendermonde besliste in volle coronacrisis dat horecazaken in de stad meer kansen zouden krijgen om een openlucht terras te openen, om zo ondanks alle regels van social distancing toch voldoende klanten te kunnen bedienen en hen op die manier meer overlevingskansen te geven. Ook de uitbaters van café Sixtijn en Bar Buur maken dankbaar gebruik van die regeling. Overdag maakt Bar Buur het mooie weer, in de late namiddag neemt Sixtijn over.

“In de schaduw van de kerk van Sint-Gillis hebben we lange houten tafels gezet en banken”, zegt Hans Van der Poten. “Parasols zorgen voor extra schaduw. Leuk detail: het zijn tafels die anders dienst doen op de festivals Tomorrowland en Werchter.”

Zowel Sixtijn als Bar Buur werken met een afhaalsysteem. “Dat verloopt vlot en bovendien volledig volgens de coronaregels en veiligheidsmaatregelen”, zegt Erika De Decker. “Een naam voor dit terras was snel gevonden: Omdat voor zowel Sixtijn als Bar Buur het terras zich aan de overkant bevindt, kozen we voor de naam Bar OverBuur.”

Hoewel het nieuwe terras alles heeft om het klanten naar de zin te maken, zien Hans en Erika liever nog meer volk komen. “Het is echt niet evident om een horecazaak uit te baten in deze coronatijden”, zeggen ze. “Mensen aarzelen om buiten te komen en wij voelen dat. Sinds de recente verstrenging van de maatregelen is het zelfs nog erger geworden. We hebben daardoor moeten snoeien in het personeel. Terwijl Sixtijn normaal werkt met drie mensen, is dat er nu nog eentje. We hopen echt dat het tij snel keert.”

Nochtans zijn er volgens Erika en Hans geen redenen om niet naar het terras te komen. “Bang zijn hoeft echt niet, het is veilig”, benadrukken ze. “We ontsmetten handen en dragen mondmaskers en afstand is gegarandeerd. Dit terras biedt echt alles voor een onbezorgde en veilige avond. We hopen alleen dat wat meer mensen de moeite nemen om dat hier te komen ontdekken.”