Uitbaters feestzaal Hof ter Velden met handen in het haar door coronacrisis: “Het regent annulaties, maar bij ons staan handgel, zeep en papieren doekjes klaar” Nele Dooms

12 maart 2020

17u05 60 Dendermonde De coronacrisis doet ook uitbaters van feestzalen kreunen. Onder andere bij feestzaal Hof ter Velden voelen ze goed de gevolgen. Het regent er annulaties van groepen die zouden komen eten en feesten en dat nu besluiten niet te doen. “Nochtans staan de liters handgel, zeep en papieren doekjes hier voor iedereen klaar”, klinkt het.

Bij de 2.000 geannuleerde personen tellen ze op één dag bij feestzaal Hof ter Velden. Het regent telefoontjes van groepen die cancellen. “De coronacrisis heeft iedereen flink te pakken”, zegt Lesly Volkaert. “De mensen riskeren niet meer om ergens samen te gaan zitten, ook al zijn de groepen die hier boeken nog vrij beperkt.”

In principe mogen geplande events en feesten in Hof ter Velden zonder probleem doorgaan. En daar zijn ze in de Baasroodse feestzaal ook op voorzien. “Ook bij ons is het belangrijk de nodige maatregelen op te volgen”, zegt Patsy Volkaert. “Daarvoor hebben we heel wat zaken zelf voorzien. Wie onze feestzaal bezoekt, beschikt over voldoende zeep, doosjes met papieren doekjes en een paar kilometer handdoekrol. We hebben zelfs meer dan tien liter alcoholische ontsmettende handgel in pompjes ingeslagen.”

Bij Hof ter Velden hopen ze alvast dat het tij in deze coronatijden snel keert. Ook andere feest- en fuifzalen krijgen met een gelijkaardig fenomeen aan annulaties te maken.