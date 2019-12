Uitbaatster trakteert 60 alleenstaanden op heerlijke pannenkoeken Koen Baten

26 december 2019

16u31 3 Dendermonde Els De Winter van Horecazaak bij Els op de Frans Courtensstraat in Dendermonde heeft vanmiddag een 60-tal alleenstaanden ontvangen in haar zaak en getrakteerd op gratis pannenkoeken. In het verleden nodigde ze ook al eens de tondeldoos uit om hen te trakteren. “In deze periode van Kerstmis is het leuk eens iets te doen voor mijn klanten", zegt Els.

De alleenstaanden en 65-plussers die aanwezig waren vanmiddag zijn bijna allemaal vaste klanten van Els. Zij kregen een persoonlijke uitnodiging om vandaag een pannenkoek te komen eten in haar zaak. “Normaal ben ik gewoon open, maar ik besloot vandaag deze gelegenheid te organiseren en de alleenstaanden een fijne namiddag te bezorgen", klinkt het.

In twee verschillende groepen van dertig personen kwamen de 65-plussers genieten van een heerlijke pannenkoek. Het is de eerste keer dat ze dit organiseert voor alleenstaanden, maar het is meteen een succes. “Rond deze periode is er niemand graag alleen, daarom besloot ik dit te organiseren, en de klanten appreciëren dit enorm. Op deze manier hebben ze ook iets om handen en kunnen ze gezellig babbelen met elkaar", aldus Els. “Ik doe graag eens iets voor de mensen, het is toch niet de drukste periode van het jaar, dus ideaal om dit te organiseren.