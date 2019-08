Twintiger maakt 15-jarige meisjes wijs dat ze in virtuele wereld leven om hen te verkrachten 8 jaar gevorderd voor verkrachting en onmenselijke behandeling Wouter Hertogs

21 augustus 2019

14u58 0 Dendermonde Een 24-jarige man uit Dendermonde riskeert 8 jaar cel voor het seksueel misbruiken van twee 15-jarige meisjes. Hij manipuleerde hen zo hard dat ze tegen hun wil seksuele handelingen met hem verrichtten.

In de zomer van 2017 kwam Ruben M. (24) als fotograaf op een manege in Wolvertem terecht. Omringd door jonge meisjes, van wie hij aandacht kreeg, voelde hij zich als een vis in het water. Na een tijdje viel zijn oog op twee 15-jarige meisjes uit Grimbergen. Hij zocht en vond hun aandacht en al snel sleurde hij ze mee in zijn ziekelijke hersenspinsels. Zo maakte hij hen wijs dat ze vastzaten in een virtuele wereld, genaamd ‘Phoenix of Germany’. Daarin ging hij de strijd aan met Gilbert, een alter ego van hem. Stap voor stap leidde hij de twee meisjes zijn wereld in, waarbij ze allerlei missies moesten aangaan ‘om hem te redden van bombardementen’. Hij slaagde er zelfs in hen wijs te maken dat hun geliefkoosde paard zou sterven als ze die missies niet zouden volbrengen. De missies bestonden uit de meest verregaande seksuele handelingen die ze binnen de daarop volgende 24 uur moesten verrichten met hem. De meisjes waren zo in de ban van zijn verhaaltjes dat ze, vaak met tranen in de ogen, erop ingingen.

Aandacht

Maandenlang ging deze waanzin verder. Hij isoleerde de twee meisjes van hun gezin en familie en ook hun schoolresultaten kelderden. M. belde hen immers de klok rond met opdrachten en bevelen. Soms belde hij hen in paniek op met de melding dat zijn belagers hem achtervolgden. Op de achtergrond hoorden de slachtoffers geweerschoten. In werkelijkheid had hij een computerspel luid opstaan terwijl hij belde. Uiteindelijk kwam een van de slachtoffers bij zinnen en vertelde ze alles aan iemand van het CLB. Daarna werd M. in december opgepakt toen hij aan de schoolpoort hen opwachtte. “Gilbert heeft hen verkracht, niet ik”, klonk het in zijn eerste verhoor tegen de onderzoeksrechter. Na enkele maanden voorhechtenis sprak hij andere taal voor de Brusselse correctionele rechtbank. “Ik heb er spijt van. Ik ging véél te ver”, klonk het, “ik deed het ook niet voor de seks. Ik genoot van de aandacht die zij mij gaven. aandacht die ik van leeftijdsgenoten niet kreeg.

Internering

De twee slachtoffers waren aanwezig op de zitting. Ze hadden een brief geschreven voor de man die hun leven zo lang beheerst had. “Besef je hoe hard je ons leven kapot gemaakt hebt? We waren voor jou enkel het onderdeel van een geschifte realiteit, ‘speeltjes’ waren we. Hadden we je maar nooit ontmoet. Je kan je niet inbeelden hoe hard we je verafschuwen. Gelukkig komt aan alles een einde. Eindelijk zijn we bevrijd uit jouw netten. Nu willen we nog slechts één ding: laat ons en onze omgeving met rust.” Zijn advocaat Boris Reynaerts was verbaasd dat de zaak voor de correctionele rechtbank was gekomen. “Het gaat hier om iemand die geïnterneerd moet worden. Hij is een autist die een verminderd contact heeft met de realiteit. Toch wil ik ook benadrukken dat hij met een van hen een perfect normale relatie had waarbij de seksuele betrekkingen met wederzijdse toestemming gebeurden”, pleitte hij. Uitspraak op 30 augustus.