Twijfel voor zomerevents, Denderpop wel al zeker met een jaar uitgesteld

15 april 2020

20u40 7 Dendermonde De Nationale Veiligheidsraad trok woensdagavond een dikke streep door de hele festivalzomer. Massa-evenementen mogen niet plaatsvinden tot 31 augustus. Maar wat dat precies betekent voor events in en rond Dendermonde, zoals de reuzenommegang Katuit en andere zomerse activiteiten, is niet zo duidelijk. “Wat is een massa-evenement en wat niet? Dat lijkt nu nog heel onduidelijk”, klinkt het. Voor definitieve beslissingen is het allicht wachten op volgende week als de Veiligheidsraad met concretere informatie komt. De organisatoren van Denderpop hakken wel zelf de knoop door: dat festival wordt een jaar uitgesteld.

Dat de Ros Beiaardommegang, voorzien op 24 mei 2020, geannuleerd werd en een jaar uitgesteld, was al eerder beslist. Voor veel Dendermondenaren was het toen een troost dat ze dit jaar wel nog een feestje zouden kunnen bouwen met hun vertrouwde reuzenommegang Katuit, traditioneel de laatste donderdag van augustus. Maar na de persconferentie van de federale regering over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad lijkt het helemaal zo zeker niet meer of de reuzen Mars, Indiaan en Goliath deze zomer wel zullen dansen voor een enthousiast publiek. “Nu hebben we zeker niets meer om naar uit te kijken”, lieten ontgoochelde Dendemondenaren zich woensdagavond al direct ontvallen. Al is het nog niet helemaal zeker of er wel een definitief de stekker uit dit event getrokken wordt. Alles zal afhangen van de beoordeling of Katuit een massa-evenement is of niet. En daar zou pas volgende week duidelijkheid over komen.

Ook wat er moet gebeuren met andere zomerse evenementen die normaal gezien plaatsvinden in Dendermonde is niet helemaal duidelijk. Taptoe, Vlaamse Feestdag, jazz in het park,... Mogen die plaatsvonden of vallen ze mee onder de categorie massa-evenementen. “Ik hoop daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen”, zegt schepen van Evenementen Dieter Mannaert (CD&V). “Net nu we een heel zomerprogramma wilden presenteren, is het onduidelijk of we dit allemaal mogen organiseren of niet.”

Zelfde affiche

De organisatoren van Denderpop wachten niet verder af en hakken de knoop zelf door: het populaire tweedaagse stadsfestival eind juni schuift een jaar op. Op de affiche stonden namen als Gers Pardoel, Sven Ornelis en Raymond Van het Groenewoud. “We hopen diezelfde artiesten volgend jaar weer op onze affiche te kunnen zetten en hebben daar wel een goed oog in”, zegt voorzitter Rob Huijghe. “Dat Denderpop niet zou kunnen plaatsvinden, zat er wat aan te komen als je realistisch bent. Denderpop lokt makkelijk 2.000 bezoekers per dag en met grotere namen die we dit jaar voorzagen, leek het erop dat dit aantal nog zou oplopen. Het is dan misschien nog niet helemaal duidelijk of we onder massa-events vallen, maar we kiezen ervoor zelf de beslissing te nemen. Dan blijft niemand in het ongewisse. Wie al tickets kocht voor ons festival, kan die gewoon volgend jaar gebruiken. En met onze sponsors hebben we goede afspraken, zodat dit voor ons geen al te grote financiële aderlating wordt.”

Bij de Dendermonde RugbyClub DRC, die eerder al besliste om haar internationaal rugbytornooi en festival Flanders Open Rugby tijdens het Pinksterweekend te verschuiven naar eind augustus, wachten ze nog even af. “Er zijn nog geen duidelijke richtlijnen voor activiteiten als het onze, dus kiezen we ervoor nog wat af te wachten”, zegt ondervoorzitter van de club Alain Buyens.

Tickets Fantasia Festival blijven volgend jaar geldig

Ook in Hamme kwam er deze avond slecht nieuws voor Fantasia Festival. “Helaas hebben we de editie voor dit jaar moeten uitstellen”, zegt organisator Jurgen Mettepenningen. “Net nu we voor de 15.000 bezoekers wilden gaan en het festival een upgrade geven, kan dit niet doorgaan. De tickets van dit jaar blijven wel geldig voor volgend jaar, dus hou deze zeker bij!”

Ook voor Berlare hebben de maatregelen gevolgen. De waterfeesten, waar telkens duizenden bezoekers op afkwamen, gaan niet door.