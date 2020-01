Tweelingbroers Laurent en Stefaan van Immo Twins maken opwachting in Huizenjagers Nele Dooms

17 januari 2020

12u37 18 Dendermonde Het programma Huizenjagers op Vier start maandag een nieuw seizoen en in die eerste week maken meteen streekgenoten hun opwachting. Tweelingbroers Laurent en Stefaan De Coninck van Immo Twins uit Dendermonde halen het onderste uit de kast om voor de deelnemende koppels hun droomwoning te vinden. Ongeveer negen jaar geleden richtten ze hun eigen vastgoedkantoor op. “En daar hebben we nog geen seconde spijt van”, zeggen ze.

Tweelingbroers Laurent en Stefaan De Coninck startten begin 2011 met een immokantoor. Een eerste vestiging was ondergebracht in Baasrode. Twee jaar later kwam daar al een kijketalage op de Grote Markt bij en vervolgens de realisatie van een hoofdvestiging op de hoek van de Zuidlaan met de Brusselsestraat in hartje Dendermonde. Daar werken de broers ondertussen met acht medewerkers.

Dat de broers in de vastgoedsector gingen, was aanvankelijk niet zo vanzelfsprekend. Vader Stefaan De Coninck is in Dendermonde bekend als stuwende kracht achter een bedrijf voor wegenbouw en natuursteen. “Dat we als zijn twee zonen meteen na onze studies in de zaak zouden komen, vond papa geen goed idee”, zegt Laurent. “Hij moedigde ons aan om eerst iets anders te doen, op eigen benen te staan en ervaring op te doen. Vastgoed leek ons wel wat. We volgden de nodige opleidingen en richtten ons kantoor op.”

Topjob

En daar hebben de broers ondertussen nog geen seconde spijt van. “We zijn eigenlijk best trots op wat we al verwezenlijkt hebben. Vorig jaar wisten we maar liefst 207 woningen te verkopen en 236 te verhuren”, zegt Stefaan. “Deze job steekt nooit tegen, want er is zoveel afwisseling. We ontmoeten mensen uit alle lagen van de bevolking en dat maakt het enorm boeiend. We genieten van al die sociale contacten. En als surplus ontdekken we dan ook nog eens allerlei woningen. Ook onze interesse in interieurs wordt daarmee gevoed. En om de horizonten te verleggen, zitten we ook op de buitenlandse markt, in Tenerife en het zuiden van Spanje.”

Laurent en Stefaan mogen dan al tweelingbroers zijn en in dezelfde zaak zitten, er wordt buiten het werk ook nog wel over andere dingen gepraat. “Eigenlijk gaat dat heel goed, dat samenwerken”, zeggen ze. “We hebben nochtans heel verschillende karakters, maar op die manier vullen we elkaar ook aan. En af en toe botst het wel eens, maar we komen eigenlijk heel goed overeen.”

“Serieuze uitdaging”

Deelnemen aan Huizenjagers is voor de twee broers een nieuw avontuur. In het televisieprogramma zetten de programmamakers wekelijks drie makelaars in om een droomhuis te vinden voor vier deelnemende koppels. In de eerste week van een nieuw seizoen ‘met verse makelaars en nieuwe droomhuizen’ is het al meteen de beurt aan Laurent en Stefaan. “Het was een serieuze uitdaging”, zegt Laurent. “De meeste van onze panden bevinden zich in de Dendermondse regio, maar de programmamakers hadden koppels die meer in het Aalsterse zochten. We moesten dus in allerijl op zoek naar geschikte panden daar. En van de tien dagen tijd die de makelaars daar normaal voor krijgen, konden we er maar vijf benutten omdat we de eerste week nog in het buitenland zaten. We hebben alles gegeven om het tot een goed einde te brengen.”

Hoe de broers het er vanaf brengen zal komende week op televisie duidelijk worden. Maar aan het programma houden ze alvast wel versterking over. “Mathias, één van de andere deelnemende makelaars en dus op het ogenblik van de opnames eigenlijk een concullega, heeft ondertussen ons team vervoegd”, zegt Laurent. “We zijn erg blij hem in onze ploeg te hebben voortaan. We raakten aan de praat tijdens de opnames, met dit positief gevolg.”

Huizenjagers is te bekijken vanaf maandag 20 januari om 20 uur, op Vier.