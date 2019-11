Tweede editie van City Night Run groot succes Koen Baten

10 november 2019

10u10 0 Dendermonde Zaterdagavond stond Dendermonde in het teken van de City Night Run. Voor het tweede jaar op rij kregen de deelnemers een leuk parcours waarbij ze door verschillende gebouwen mochten lopen en onderweg konden genieten van mooie muziek. Dit jaar werd er zelf door het zwembad Olympos gelopen.

Er waren opnieuw heel wat deelnemers voor de city night run. Het is een recreatief loop- of wandelparcours van ongeveer zeven kilometer door de bekendste gebouwen van de stad. Dit jaar waren er ongeveer twintig bezienswaardigheden. Onderweg waren er ook verschillende animaties en lichteffecten. Ondanks de frisse temperaturen zakten er heel wat lopers af naar Dendermonde en was het een geslaagde editie.